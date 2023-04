Neben Investitionen in den Profikader sollen 20 Prozent in den Nachwuchs und den Frauenfußball fließen. Weitere 20 Prozent sind für die digitale Infrastruktur und die Arena, in der 2024 auch EM-Spiele stattfinden, vorgesehen. Mit zehn Prozent sollen der Breitensport in der Stadt und Nachhaltigkeitsprojekte gefördert werden.

Neben dem freien Eintritt sind weitere Anreize für die Fans angedacht. Sie sollen sich aktiv einbringen und beim neuen Weg mitreden können. »Wir möchten zuhören und gemeinsam gestalten«, heißt es in dem Schreiben weiter. Gleichzeitig wird eingeräumt, dass man mit »dem einzigartigen Konzept« auch Fragen aufwerfe. Die Pilotphase werde daher dafür benutzt, »um auszuprobieren und nachzuschärfen«.