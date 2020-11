OLG-Urteil zu Vorfall auf Fußballplatz Wer zu brutal foult, muss Schadensersatz zahlen

Bei einem Foul am Mittelkreis verletzte sich ein Amateurkicker schwer – und zog vor Gericht. Mit Erfolg: Der Foulende habe eine schwerwiegende Verletzung in Kauf genommen, so ein Oberlandesgericht.