Die Staatsanwaltschaft argumentierte während des Prozesses, es könne Ribéry und Benzema unmöglich das Gegenteil nachgewiesen werden. Der FC Bayern stellte sich damals stets hinter Ribéry. In Frankreich liegt die Höchststrafe für Sex mit einer minderjährigen Prostituierten bei drei Jahren Haft und 45.000 Euro.

Zuletzt spielte Ribéry in Italien bei US Salernitana, wo er zeitnah ins Management aufsteigen soll. Man werde ihn »bald beim Start in ein neues Kapitel wiedersehen«, kündigte er an.