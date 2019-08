Ehemaliger Bayern-Star Ribéry steht angeblich vor Wechsel nach Florenz

Franck Ribéry steht angeblich vor einem Wechsel in die italienische Seria A zur AC Florenz. Nach Informationen der "Sport Bild" und der "Gazzetta dello Sport" sind sich beide Parteien so gut wie einig, nur noch wenige Details müssten geklärt werden. Die Fiorentina soll dem Franzosen demnach einen Zweijahresvertrag bieten.

"Bereit für eine neue Herausforderung!", schrieb der 36 Jahre alte Ribéry auf Twitter zu einem Foto aus einem Fitnessraum. Sein Vertrag beim FC Bayern München war Ende Juni ausgelaufen.

Florenz-Sportdirektor Daniele Pradè hatte zuvor im "Corriere dello Sport" gesagt, der Klub würde Ribéry "gerne verpflichten, aber wir können wirtschaftlich nicht mit den Vereinen aus Saudi-Arabien oder Russland mithalten". Zugleich deutete er an, mit welchem Argument die Fiorentina Ribéry überzeugen wolle: "Wenn er weiter auf hohem Niveau Fußball spielen will, empfängt Florenz ihn mit offenen Armen."

Der 81-malige französische Nationalspieler war 2007 von Olympique Marseille zum FC Bayern gekommen und hatte sich im Sommer mit dem Double aus Meisterschaft und Pokal aus München verabschiedet.

Beim FC Bayern hat Ribéry eine Ära mitgeprägt: Während seiner zwölf Jahre in München absolvierte er 425 Pflichtspiele für die Bayern, er gewann neun Meisterschaften, sechsmal den DFB-Pokal und wurde 2013 Champions-League-Sieger. Damals bereitete Ribéry das Siegtor von Arjen Robben zum 2:1 gegen Dortmund vor. Zu Ribérys Ehren will der FC Bayern die Rückennummer sieben in dieser Saison nicht vergeben.

In Florenz würde er künftig unter anderem mit Kevin-Prince Boateng und dem Toptalent Federico Chiesa zusammenspielen. Der Klub hat eine schwierige Saison hinter sich. Noch am letzten Spieltag bestand die theoretische Möglichkeit, abzusteigen. In der Abschlusstabelle belegte die Fiorentina mit 41 Punkten den 16. Rang, erster Absteiger wurde Empoli (Platz 18, 38 Punkte).