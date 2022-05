+++ Fußball-Transferticker +++ 39-jähriger Ribéry verlängert bei Salernitana

+++ Fix +++

Ribéry bleibt bei Salernitana

Abschied aufgeschoben: Der langjährige Bayern-Profi Franck Ribéry wird auch in der kommenden Saison für die US Salernitana in der italienischen Serie A auflaufen. »Er kann mit der automatischen Vertragsverlängerung planen. Er will auch in der nächsten Saison spielen«, sagte Salernitanas Sportdirektor Walter Sabatini der Tageszeitung »La Repubblica«.