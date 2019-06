Setzt Ribéry Karriere in England fort?

Franck Ribéry könnte dem Fachmagazin "Kicker" zufolge nach England wechseln. Der französische Altstar verlässt den FC Bayern München und gilt angeblich als Kandidat unter anderem bei Premier-League-Rückkehrer Sheffield United. Einen Wechsel nach Australien zu Markus Babbels Western Sydney Wanderers oder nach Katar soll der Offensivspieler nicht attraktiv finden. Der 36-Jährige soll dem "Kicker" zufolge auf ein Engagement bei einem europäischen Spitzenverein hoffen.

Ribéry war 2007 von Olympique Marseille zu den Bayern gekommen und hat sich mit dem Double verabschiedet. "Ich komme zu 100 Prozent wieder nach München. Meine Familie und ich fühlen uns hier gut", sagte Ribéry Anfang Mai mit Blick auf die Zeit nach seiner Fußball-Karriere.

Chelsea soll Interesse an Rangnick haben

Ralf Rangnick soll laut Informationen der "Bild"-Zeitung auf einer Liste der Trainer-Kandidaten beim FC Chelsea stehen, für den Fall, dass Maurizio Sarri den Europa-League-Sieger verlässt. Neben dem ehemaligen Trainer und Sportdirektor des sächsischen Fußball-Bundesligisten RB Leipzig stehen dem Boulevardblatt zufolge auch Chelseas Vereinsikone Frank Lampard und der Spanier Rafael Benítez in der engeren Auswahl. Rangnick wechselte jüngst von seinem Sportdirektoren-Posten bei den Leipzigern direkt zum Red-Bull-Konzern als globaler Fußballchef.

Der englische "Express" berichtete ebenfalls von einer sogenannten Shortliste. Dort wurde Rangnicks Name allerdings nicht genannt. Ebenso nicht bei der britischen Boulevard-Zeitung "The Sun".

Flick im Visier der Bayern

Der FC Bayern München hat nach "Kicker"-Angaben Gespräche mit Hans-Dieter Flick als möglichem künftigen Assistenztrainer von Niko Kovac intensiviert. Eine offizielle Stellungnahme lag dazu zunächst nicht vor. Flick war zwischen 2006 und 2014 Assistent von Bundestrainer Joachim Löw. Anschließend arbeitete er als Sportdirektor beim Deutschen Fußball-Bund und als Geschäftsführer bei 1899 Hoffenheim. Flick könnte Peter Hermann ersetzen, der den FC Bayern verlässt.

Terje Pedersen REUTERS Martin Ödegaard im Länderspiel für Norwegen gegen Rumänien

Kommt das ehemalige Supertalent in die Bundesliga?

Bundesligist Bayer Leverkusen hat nach Angaben der "Bild"-Zeitung den norwegischen Fußballprofi Martin Ödegaard auf der Liste möglicher Zugänge. "Er ist für uns ein interessanter Spieler", sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes der Zeitung. Der 20 Jahre alte Nationalspieler Ödegaard war zuletzt von Real Madrid an den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim verliehen. Der offensive Mittelfeldmann könnte in der Mannschaft von Bayer-Trainer Peter Bosz den zu Borussia Dortmund wechselnden Julian Brandt ersetzen.

Ödegaard war im Jahr 2015 als 16-Jähriger zu Real gewechselt und galt dort zunächst als Jahrhunderttalent. Schon mit 15 Jahren hatte er sein erstes Länderspiel für Norwegen absolviert. Den Durchbruch im Team um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos schaffte Ödegaard allerdings nicht: Auf seiner Einsatzliste für die "Königlichen" stehen lediglich zwei Pflichtspiele.

Löwen wechselt zur Hertha

U21-Nationalspieler Eduard Löwen wechselt von Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg zu Hertha BSC. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bei den Berlinern, wie der Klub auf seiner Internetseite mitteilte. Zuvor hatte Löwen nach der Ankunft in der Hauptstadt am Morgen bereits den Medizincheck absolviert. Die Ablösesumme soll laut Fachmagazin "Kicker" rund sieben Millionen Euro betragen.

Bilic wird Trainer bei West Brom

Der englische Zweitligist West Bromwich Albion hat Slaven Bilic als neuen Teammanager präsentiert. Der 50 Jahre alte Kroate unterschrieb beim Tabellenvierten der abgelaufenen Saison einen Zweijahresvertrag. Bilic trainierte zuletzt Al-Ittihad Dschidda aus Saudi Arabien, zwischen 2015 und 2017 trainierte der ehemalige kroatische Nationaltrainer Premier-League-Klub West Ham United.

West Brom war als Tabellenvierter in der abgelaufenen Saison in die Play-offs um den Aufstieg in die Premier League eingezogen, war im Halbfinale jedoch am späteren Aufsteiger Aston Villa gescheitert.