Frank Lampard ist großer Fan davon, unterschätzt zu werden. Als er vor seinem Einstand als Trainer des FC Chelsea bei Manchester United an diesem Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) gefragt wurde, was er davon halte, dass viele Fachleute bei den Erfolgsaussichten seiner "Blues" in der neuen Saison eher skeptisch seien, sagte er mit fester Stimme: "I love it! Ich liebe es, wenn ich die Vorhersagen höre, dass wir es nicht unter die ersten Vier schaffen. Das heißt, dass wir eine echte Herausforderung haben. Es gibt im Fußball nichts Besseres, als den Leuten zu beweisen, dass sie falsch liegen."

Den Leuten zu beweisen, dass sie falsch liegen - das musste Lampard schon, als er zum ersten Mal an der Stamford Bridge im Londoner Südwesten ankam. Im Juni 2001 verpflichtete ihn der FC Chelsea von West Ham United, und viele Fans fragten sich, ob er mit einer Ablösesumme von elf Millionen Pfund nicht etwas teuer sei. In den 13 Jahren danach wurde Lampard zur Legende. Er holte mit Chelsea drei Meisterschaften, viermal den FA-Pokal, gewann die Champions und die Europa League und ist bis heute Rekordtorschütze des Klubs.

Jetzt fängt Lampard, mittlerweile 41 Jahre alt, zum zweiten Mal an der "Bridge" an, nämlich als Trainer. Die Heimkehr des einstigen Mittelfeldspielers in neuer Funktion ist eine romantische Geschichte, doch sie ist auch ein Risiko, für ihn und den Verein.

Mit Lampards Rekrutierung weicht Klubbesitzer Roman Abramowitsch von seinem gewohnten Schema in der Trainerfrage ab. Er vertraut in der Regel profilierten Übungsleitern aus dem Ausland wie José Mourinho, Guus Hiddink, Carlo Ancelotti, Antonio Conte oder zuletzt Maurizio Sarri. Lampard ist der erste englische Chelsea-Trainer der seit 2003 dauernden Ära Abramowitsch, und er ist neu in dem Gewerbe.

Der einstige Profi hat erst eine Saison an der Seitenlinie verbracht. In der abgelaufenen Spielzeit führte er den Zweitligisten Derby County auf den sechsten Platz und scheiterte in den Aufstiegs-Playoffs. Gleiches hatte auch sein Vorgänger Gary Rowett geschafft.

Chelsea will in die Champions League

Unter normalen Umständen wäre jemand mit Lampards Qualifikationen kein Kandidat für einen Verein wie Chelsea, der jedes Jahr in die Champions League möchte und mittelfristig den Anspruch hat, wieder ins Rennen um die Meisterschaft einzugreifen.

Doch die Umstände sind nicht normal, weil Lampard eben eine Vereinslegende ist, und weil der Klub vor einer speziellen Saison steht. Chelsea hat seinen besten Spieler verloren, nämlich Eden Hazard. Ihn zog es zu Real Madrid. Der einzige echte Zugang ist der Ex-Dortmunder Christian Pulisic. Weitere Profis durfte der Verein nicht verpflichten, weil ihn die Fifa mit einer Transfersperre bis zum kommenden Sommer belegt hat. Lampard ist deshalb gezwungen, Spielern aus dem Nachwuchs wie Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi (beide im Moment verletzt), Mason Mount oder Tammy Abraham eine Chance zu geben.

Christof Koepsel / Getty Images Gibt Chelseas Jugend neue Hoffnung: Frank Lampard

Bei Derby County hat er in der vergangenen Saison bewiesen, dass er gut mit Talenten arbeiten kann. Er erreichte die Playoffs mit einer deutlich verjüngten Mannschaft. Patriotisch orientierte Kommentatoren sehen Chelseas Transfersperre deshalb sogar als "blessing in disguise", also als heimlichen Segen, weil dadurch viele englische Nachwuchsspieler eine Chance in der Premier League bekommen würden, und das auch noch unter der Leitung des Vorzeige-Engländers Lampard.

Tottenham und Arsenal haben sich besser verstärkt

Der Trainer geht mit einem Vertrauensvorschuss bei Fans und Fachleuten in die Saison. Sie werden ihm mehr verzeihen als seinem sturen Vorgänger Sarri. Doch selbst Kritiker des kettenrauchenden Italieners müssen anerkennen, dass er ziemliche gute Ergebnisse erzielt hat in der vergangenen Saison. Chelsea qualifizierte sich als Tabellendritter für die Champions League und gewann die Europa League.

Ein ähnlich gutes Abschneiden in dieser Saison in der Liga ist schwer vorstellbar, weil sich die direkte Konkurrenz Tottenham und Arsenal umfassend verstärkt hat. Und bei aller Romantik dürfte Klubbesitzer Abramowitsch keine Skrupel haben, auch den 14. Trainer seit seiner Übernahme zu feuern, falls die Ergebnisse nicht stimmen. Wobei einige Umbauten im Hintergrund darauf hindeuten, dass Chelsea künftig nachhaltiger arbeiten möchte. Unter anderem wurde Ex-Torwart Petr Cech als technischer Berater eingestellt.

"Es wäre leicht, diesen Kader abzuschreiben"

Lampard weiß, dass seine Aufgabe kompliziert ist, doch er hat keine Lust, die Transfersperre oder andere Umstände als Ausrede zu nehmen. Er ist als Spieler zum Siegertypen gereift, insbesondere unter Mourinho, und hat sich seinen Kampfgeist bewahrt. "Es ist eine Herausforderung für den ganzen Klub. Können wir in unserer Lage konkurrenzfähig sein? Ich glaube, wir können. Es wäre leicht, diesen Kader abzuschreiben. Aber das tue ich nicht. Ich bin hungrig und glaube an die Mannschaft", sagt Lampard.

Er steht übrigens von Beginn an unter besonderer Beobachtung. Sein einstiger Ziehvater Mourinho arbeitet neuerdings als Experte für "Sky Sports". Sein erster Einsatz: Chelseas Spiel bei Manchester United.