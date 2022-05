Eintracht Frankfurt hat den zweiten großen internationalen Titel der Vereinsgeschichte gewonnen: Im Finale der Europa League besiegte der Bundesligist in Sevilla den schottischen Gegner FC Rangers 5:4 im Elfmeterschießen, nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 0:0) gestanden.

Das Team aus Glasgow war durch Joe Aribo in Führung gegangen (57. Minute), für Frankfurt traf Rafael Borré (69.). Fast auf den Tag genau 42 Jahre nach dem Triumph im Uefa Cup verwandelte ebenfalls Borré den entscheidenden Elfmeter und schoss die Eintracht zum Sieg, der das Team von Trainer Oliver Glasner in der kommenden Saison zum Start in der Champions League berechtigt.