Neue Gesichter, neue Chancen: Immerhin betraten in der zweiten Hälfte nach und nach die Zugänge das Spielfeld, die sich zu den neuen Frankfurter Schlüsselspielern entwickeln könnten. Vielleicht folgt auf die Kostić-Eintracht die Götze-Eintracht, eine Mannschaft, die nicht nur Dampf auf der Außenbahn macht, sondern aus dem Zentrum heraus das Spiel entscheiden kann. Oder die Kolo-Muani-Eintracht, angetrieben von einem so turmhohen wie umtriebigen Knipser im Sturmzentrum. Am besten dürfte der nun notwendige neue Stil gegen Gegner zu beobachten sein, die Frankfurt auf Augenhöhe oder darunter begegnen. Bei Hertha BSC könnte es am Samstag (15.30 Uhr, TV: Sky) so weit sein.