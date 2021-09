Gewalt im französischen Fußball Anhänger gehen im Stadion aufeinander los, Bewaffnete attackieren Bus

In Frankreichs Ligue 1 ist es erneut zu Ausschreitungen gekommen. Beim Marseille-Spiel in Angers gerieten Anhänger auf dem Spielfeld aneinander. In Montpellier wurde ein Bus der Gäste aus Bordeaux angegriffen.