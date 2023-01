Zwischen 2013 und 2017 habe Le Graët ihr immer wieder unerwünschten Avancen gemacht, bis hin zu einer Einladung in seine Wohnung in Paris. Unter dem Vorwand, dort ein Treffen mit der damaligen Generalsekretärin des Verbandes, Brigitte Henriques, zur Entwicklung des Frauenfußballs organisiert zu haben, habe Le Graët sie dorthin gelotst. Anschließend habe er »mir zu verstehen gegeben, dass er möchte, dass ich in seinem Bett lande«, so Souid.