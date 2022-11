Die DFB-Frauen hatten in diesem Sommer bei der Europameisterschaft in England für Euphorie bei den Fans gesorgt. Diese scheint nun auch auf den Liga-Alltag in der Bundesliga abzufärben: Bereits am siebten Spieltag wurde mit insgesamt 119.286 Zuschauerinnen und Zuschauern die Gesamtzahl der vergangenen Saison geknackt. In der Saison 2021/2022 waren nach 22 Spieltagen insgesamt nur 108.483 Fans live vor Ort.