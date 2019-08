Platz 6: 1. FFC Frankfurt



Rekordmeister Frankfurt wird seine letzte Saison unter dem Namen 1. FFC spielen: 2020 will man sich Eintracht Frankfurt anschließen und so an alte Ambitionen anknüpfen. Die letzte Meisterschaft liegt elf Jahre zurück, zuletzt rangierte Frankfurt auf Platz fünf: Das ist nicht der Anspruch des Klubs, bei dem sich einst deutsche wie internationale Stars tummelten. Trainer Niko Arnautis will seine Mannschaft im Mittelfeld halten, während Siggi Dietrich die Modalitäten für den Übergang zur Eintracht regelt. Jackie Groenen (Manchester United) und Marith Müller-Prießen (Paris FC) werden fehlen, nun kommt es auch auf das Austria-Quartett im Team an, darunter Laura Feiersinger (Foto), die Tochter des Dortmunder Ex-Profis Wolfgang.