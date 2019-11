Rekördchen im Wolfsburg: Im europäischen Fußball der Frauen werden seit Monaten Zuschauerrekorde gebrochen. 38.262 Fans sahen das Londoner Derby zwischen Arsenal und Tottenham. Bei Lyon gegen PSG waren auch über 30.000 Zuschauer im Stadion und beim Länderspiel zwischen England und der DFB-Elf waren sogar 77.768 Leute im Wembley-Stadion. Und in Deutschland? Da treffen mit dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern innerhalb einer Woche zweimal die beiden besten Vereine aufeinander und nach 1400 Zuschauern im Pokalspiel in München (3:1 für Wolfsburg) kamen diesmal 3245 Interessierte ins Wolfburger Stadion. Das ist immerhin Saisonrekord in der Bundesliga - der Bundesligarekord liegt bei 12.464 Zuschauern im Jahr 2014 beim Spiel zwischen Wolfsburg und Frankfurt.

Das Ergebnis: Lange sah es nach einem Sieg des VfL aus, doch dem FC Bayern gelang spät der Ausgleich zum Endstand von 1:1 (1:0).

Erste Hälfte: Es hätte für die Münchnerinnen im Spiel der letzten Meisterchance nicht schlechter losgehen können. Nach einem Querpass vor dem eigenen Sechzehner von Kathrin Hendrich, der so schon in der E-Jugend auf dem Index steht, stand Alexandra Popp frei vor dem Tor und schob überlegt ins linke Eck (4. Minute). Torhüterin Laura Benkarth, vor einer Woche im DFB-Pokal mit zwei Fehlern am Ausscheiden der Bayern beteiligt, war chancenlos, zeigte ansonsten aber diesmal eine starke Leistung mit Paraden gegen Ewa Pajor (12.) und Popp (38.).

Frauen in Lederhosen: Angeführt von Rückhalt Benkarth waren die Münchnerinnen vor der Pause das etwas bessere Team. Lineth Beerensteyn trat über eine Flanke (20.), nach einem Fehler von Wolfsburgs Torhüterin Hedvig Lindahl scheiterte Jovana Damnjanovic aus kurzer Distanz (38.), und erneut Beerensteyn wurde in der Nachspielzeit aus kurzer Distanz geblockt. Das stachelte einige Wolfsburger Fans an, die dezent das aus der Männerbundesliga bekannte "Zieht den Bayern die Lederhosen aus" anstimmten.

Zweite Hälfte: Auch wenn der eingewechselten Mandy Islacker nach einem Fehler der Nationalspielerin Sara Doorsoun der Ausgleich gelang (77.), zeigte Wolfsburg eine bessere Leistung. Der VfL ließ die Gäste das Spiel machen und kam über Konter zu vielen guten Torchancen. Die besten vergaben Sara Gunnarsdóttir nach Vorlage von Anna Blässe (67.) und Pajor, die freistehend auf Benkarth zulief und erneut an der Torhüterin scheiterte (75.). Den Nachschuss der eingewechselten Fridolina Rolfö köpfte Amanda Ilestedt von der Torlinie.

Videobeweis: In der Bundesliga der Frauen kommen keine Videoassistenten zum Einsatz. Ein Paradies für romantische Fußballanhänger, die ihrem Sport die Emotionen geraubt sehen. Wer sich aus Gründen der Gerechtigkeitsfindung aber mit dem Videobeweis angefreundet hat, konnte die beiden aberkannten Abseitstore von Pajor (61./75.) nur schwer ertragen. Zumindest beim zweiten Treffer war im TV-Bild eine Abseitsstellung nicht zu erkennen - zwei Minuten später fiel der Ausgleich.

Erkenntnis des Spiels: Im 16. Pflichtspiel der Saison hat es den VfL Wolfsburg zum ersten Mal mit einer Punkteteilung erwischt. Für die Münchnerinnen bedeutet das Remis zwar, noch nicht komplett aus dem Meisterrennen zu sein. Doch der Rückstand beträgt in der Tabelle weiterhin sechs Punkte, zwischen Wolfsburg (28 Punkte) und Bayern (22) liegt noch die TSG Hoffenheim (25). Es ist schwer vorstellbar, dass der Titel nicht zum vierten Mal in Folge nach Wolfsburg geht.

VfL Wolfsburg - FC Bayern München 1:1 (1:0)

1:0 Popp (4.)

1:1 Islacker (78.)

VfL: Lindahl - Doorsoun, Goeßling, Bloodworth - Blässe (85. Wolter), Engen, Gunnarsdóttir, Rauch - Popp - Pajor, Harder (71. Rolfö)

FCB: Benkarth - Hendrich, Ilestedt, Laudehr, Simon - Magull (59. Demann), Lohmann - Skorvánková (69. Islacker), Dallmann, Beerensteyn - Damnjanovic (46. Schweers)

Schiedsrichterin: Wacker

Gelbe Karten: Rauch - Hendrich

Zuschauer: 3245