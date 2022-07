Die Deutschen sind besonders streng

Der Umgang mit den Coronaregeln ist bei dem Turnier höchst unterschiedlich. Die Uefa sieht eigentlich eine Maskenpflicht in der Mixed Zone, wo Reporter und Spielerinnen miteinander sprechen, und in der Pressekonferenz vor. Doch an einigen Spielorten wird das eher lax geregelt. Mal achten die Volunteers darauf, oft ist es egal. Auch die Spielerinnen handhaben das unterschiedlich. Gelebte Realität ist: Jeder, wie er mag.

Die auf dem Papier strengen Regeln stehen auch im krassen Kontrast zum Alltag in England, wo man früher als in anderen Ländern den Weg zurück zur Normalität gefunden hat. Dort gibt es seit einem Jahr nahezu keine Maßnahmen mehr, Masken sind hier auch in Bus und Bahn nur selten zu sehen. Den lässigeren Umgang konnte man auch bei der PK nach dem Eröffnungsspiel beobachten, als die englische Nationaltrainerin Sarina Wiegmann eine Reporterin bat, die Maske bei ihrer Frage abzunehmen, damit sie sie besser verstehen kann.