Flügelzange 2.0: Als Torschützin ist Sophia Kleinherne bislang noch nicht aufgefallen. In der Nationalmannschaft kam die 22-Jährige in zuvor 17 Spielen zu keinem Torerfolg. Auch bei Frankfurt gelang in der abgelaufenen Saison kein Treffer. Was auch nicht verwunderlich ist, Kleinherne ist Außenverteidigern. Eine mit defensiver Denkweise, die vorne manchmal etwas fremdelt und gegen Finnland nur beginnen durfte, weil die etatmäßige Außenverteidigerin Felicitas Rauch gelbgesperrt fehlte. Diesen Startelfeinsatz nutzte Kleinherne für Werbung in eigener Sache.