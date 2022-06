In der abgelaufenen Saison absolvierte Däbritz 18 Ligaspiele, in denen ihr acht Tore und neun Vorlagen gelangen. In der Champions League stand sie achtmal auf dem Platz (ein Tor und vier Vorlagen). Im Meisterrennen musste Däbritz mit Paris ihrem neuen Verein den Vortritt lassen, Lyon holte sich den Titel souverän mit elf Punkten Vorsprung. Im Vorjahr wurden Däbritz und PSG noch Meister, in diesem Jahr reichte es zumindest zum Pokalsieg. Däbritz war 2019 von Bayern München nach Paris gewechselt.