Ein Fußballspiel erzählt zwei Wahrheiten; eine handelt vom Ergebnis, die andere davon, wie das Resultat zustande gekommen ist. Oft heißt es, was zählt, ist das Ergebnis, und schon übermorgen interessiert sich niemand mehr dafür, wie es eigentlich zustande gekommen ist. Fußball ist ein Ergebnissport.

Das ist letztlich die gute Nachricht für die deutschen Fußballerinnen bei der Weltmeisterschaft in Frankreich. Die Ergebnisse, sie stimmen. Der Sieg gegen Spanien war nach dem Auftakterfolg gegen China das zweite 1:0. Zwei Spiele, zwei Siege, fast im Achtelfinale, der Gruppensieg winkt, in der ersten K.-o.-Runde würde dann ein leichterer Gegner warten, und Stand jetzt nicht die Titelverteidigerinnen aus den USA, das schwerste Los.

Entsprechend groß war nach dem Duell gegen Spanien die Erleichterung im deutschen Lager. Mit Schlusspfiff fielen sich die Spielerinnen in die Arme, Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg rannte zu Torhüterin Almuth Schult, die erneut ohne Gegentor geblieben war. "Wir hatten zwei schwere Auftaktpartien, wir haben sechs Punkte. Wir haben komplizierte Aufgaben erfolgreich gelöst", sagte die Cheftrainerin später, und sie ergänzte: "Heute überwiegt bei mir der Stolz."

Lücke zwischen Ergebnis und Auftritt

Und es stimmt auch: Ihr Team setzte sich in einem von harten Fouls geprägten Duell gegen China durch, und ihr Team gewann auch ohne seine Starspielerin Dzsenifer Marozsán gegen den stärksten Gruppengegner Spanien. Aber es gibt eben zwei Wahrheiten, und im Fall des deutschen Teams klafft eine Lücke zwischen Ergebnis und Auftritt. Eine große Lücke. Bundestrainerin Voss-Tecklenburg hatte zu Beginn des Turniers den Plan, mutig und aktiv zu spielen. Bisher müssen die deutschen Spielerinnen aber vor allem reagieren.

Gegen Spanien benötigte es erneut diverse Umstellungen, um die Spielhoheit zurückzugewinnen. Die junge Lena Oberdorf war im linken Mittelfeld kein Faktor, erst als sie ab der 30. Minute vermehrt nach innen zog, konnte die 17-Jährige ihr großes Talent andeuten. Alexandra Popp war in einer Doppelspitze abgemeldet und bekam keine Bälle, am Ende half sie als defensive Mittelfeldspielerin und mit ihrer enormen Kopfballstärke gar als Abrissbirne vor der Abwehr aus; und Giulia Gwinn musste erneut als Allzweckwaffe dienen. Die Bundestrainerin ist noch auf der Suche, sie operiert das Team am offenen Herzen, während einer WM. Das sind normalerweise schlechte Voraussetzungen.

Denis Charlet / AFP Alexandra Popp (l.) half sogar im defensiven Mittelfeld aus

All die Umstellungen waren nötig, weil die DFB-Auswahl in einem 4-4-2-System anfing und ihr darin die Stabilität im Mittelfeld fehlte. Sie hatte zu Beginn mehrfach Glück, als Spanien mit hohen, langen Pässen dreimal die deutsche Innenverteidigung aus Marina Hegering und Sara Doorsoun austrickste, aber keine seiner Chancen nutzte. Und sie hatte Glück, dass Verena Schweers bei einer vermeintlichen Notbremse nicht vom Platz flog. Auch gegen China waren etliche wackelige Momente dabei, unter anderem ein Pfostenschuss beim Stand von 0:0. Dass die deutsche Mannschaft noch kein Gegentor kassiert hat, ist jedenfalls kein Ausdruck der Stärke.

Doch es wäre unfair, die deutsche Mannschaft allein aufs Glück zu reduzieren. Gegen Spanien gewann das Team auch, weil es effizient mit seinen Chancen umging. Weil es kämpferisch ist, das Siegtor von Sara Däbritz per Grätsche steht symbolisch für die Mentalität der Mannschaft. Die Torschützin nannte den Erfolg später einen "Sieg des Willens". Und das Team gewann auch, weil es sich steigern kann: Innenverteidigerin Doorsoun zeigte nach ihrem wackeligen Auftritt gegen China eine deutlich bessere Leistung. Die deutsche Auswahl hat Potenzial.

Popp kann die ordnende Hand werden

Doch die noch junge Mannschaft mit 15-WM-Debütantinnen braucht nun Stabilität, um gegen die Topteams in der K.-o.-Phase eine Chance zu haben. Eine Stammelf, klarere Zuordnungen, keine permanenten Positionswechsel wie es aktuell der Fall ist. Gegen Spanien ging das noch mal gut, gegen Frankreich, die Niederlande oder USA könnte das aber schiefgehen.

Die Maßnahme mit Popp im Mittelfeld könnte jedenfalls eine Lösung sein. Die Wolfsburgerin hilft auch im Verein schon mal vor der Abwehr aus, auch wenn es nicht gerade ihr favorisierter Platz auf dem Feld ist. Die Kapitänin sieht sich im Sturmzentrum, sagte aber nach der Partie, sie werde dort spielen, wo sie gebraucht werde. Ihre Wucht in Luftduellen scheint derzeit eher als Sicherheitsmaßnahme gebraucht zu werden, weniger zur Vollstreckung im gegnerischen Strafraum. Dort könnte die 18 Jahre alte Klara Bühl die Popp-Rolle übernehmen, gegen Spanien hinterließ sie nach ihrer Einwechslung einen guten Eindruck.

Im letzten Gruppenspiel am kommenden Montag (18 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) trifft die deutsche Mannschaft auf Südafrika, einen absoluten Außenseiter bei dieser WM. Aber auch ein Team, das gerne offensiv spielt und somit eine Gefahr für die wackelige Defensive darstellt. Ein deutscher Erfolg und der Gruppensieg wäre perfekt; eine starke Leistung und die kritischen Stimmen am Auftritt wären leiser.