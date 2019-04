Fußball-WM 2019 Spielplan, Liveticker, Ergebnisse

Fußball-WM 2019

Der letzte WM-Titel der deutschen Nationalmannschaft liegt mittlerweile zwölf Jahre zurück. In diesem Sommer zählt die Mannschaft von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg wieder einmal zu den Favoritinnen. Am 7. Juni startet in Frankreich die insgesamt achte Weltmeisterschaft - das Finale steigt am 7. Juli im 61.566 Zuschauer fassenden Stadion Parc Olympique Lyonnais.

Die WM im TV und bei SPIEGEL ONLINE

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden wie gewohnt im Wechsel auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen - auch im jeweiligen Livestream der beiden Sender. Bei SPIEGEL ONLINE können Sie die deutschen sowie ausgewählte Partien anderer Nationen im Liveticker verfolgen.

Die Favoritinnen

Neben der DFB-Elf dürfen sich gleich mehrere Nationen berechtigte Hoffnungen auf den WM-Titel machen. Die USA, die als Titelverteidiger und führende Nation der Fifa-Weltrangliste ins Turnier gehen, sind erneut sehr stark einzuschätzen. Auch Gastgeber Frankreich dürfte nach Erfolgen gegen die USA, Brasilien und Kanada selbstbewusst ins Turnier im eigenen Land gehen. Japan gilt nach dem WM-Titel 2011 und dem Finaleinzug 2015 ebenfalls zum Favoritenkreis.

DPA Deutschlands Trainerin Martina Voss-Tecklenburg beim Testspiel gegen Japan in Paderborn

Gruppe A (Frankreich, Südkorea, Norwegen, Nigeria)

7. Juni (21 Uhr): Frankreich - Südkorea

8. Juni (21 Uhr): Norwegen - Nigeria

12. Juni (15 Uhr): Nigeria - Südkorea

12. Juni (21 Uhr): Frankreich - Norwegen

17. Juni (21 Uhr): Nigeria - Frankreich

17. Juni (21 Uhr): Südkorea - Norwegen

Gruppe B (Deutschland, China, Spanien, Südafrika)

8. Juni (15 Uhr): Deutschland - China (ARD)

8. Juni (18 Uhr): Spanien - Südafrika

12. Juni (18 Uhr): Deutschland - Spanien (ZDF)

13. Juni (21 Uhr): Südafrika - China

17. Juni (18 Uhr): Südafrika - Deutschland (ARD)

17. Juni (18 Uhr): China - Spanien

Gruppe C (Australien, Italien, Brasilien, Jamaika)

9. Juni (13 Uhr): Australien - Italien Sonntag,

9. Juni (15.30 Uhr): Brasilien - Jamaika

13. Juni (18 Uhr): Australien - Brasilien

14. Juni (18 Uhr): Jamaika - Italien

18. Juni (21 Uhr): Jamaika - Australien

18. Juni (21 Uhr): Italien - Brasilien

Gruppe D (England, Schottland, Argentinien, Japan)

9. Juni (18 Uhr): England - Schottland

10. Juni (18 Uhr): Argentinien - Japan

14. Juni (15 Uhr): Japan - Schottland

14. Juni (21 Uhr): England - Argentinien

19. Juni (21 Uhr): Japan - England

19. Juni (21 Uhr): Schottland - Argentinien

Gruppe E (Kanada, Kamerun, Neuseeland, Niederlande)

10. Juni (21 Uhr): Kanada - Kamerun

11. Juni (15 Uhr): Neuseeland - Niederlande

15. Juni (15 Uhr): Niederlande - Kamerun

15. Juni (21 Uhr): Kanada - Neuseeland

20. Juni (18 Uhr): Niederlande - Kanada

20. Juni (18 Uhr): Kamerun - Neuseeland

Gruppe F (USA, Thailand, Chile, Schweden)

11. Juni (18 Uhr): Chile - Schweden

11. Juni (21 Uhr): USA - Thailand

16. Juni (15 Uhr): Schweden - Thailand

16. Juni (18 Uhr): USA - Chile

20. Juni (21 Uhr): Schweden - USA

20. Juni (21 Uhr): Thailand - Chile

Achtelfinale

22. Juni 2019 (17.30 Uhr): Erster B - Dritter ACD

22. Juni 2019 (21 Uhr): Zweiter A - Zweiter C

23. Juni 2019 (17.30 Uhr): Erster D - Dritter BEF

23. Juni 2019 (21 Uhr): Erster A - Dritter CDE

24. Juni 2019 (18 Uhr): Zweiter B - Erster F

24. Juni 2019 (21 Uhr): Zweiter F - Zweiter E

25. Juni 2019 (18 Uhr): Erster C - Dritter ABF

25. Juni 2019 (21 Uhr): Erster E - Zweiter D

Viertelfinale

27. Juni 2019 (21 Uhr) Sieger Achtelfinale 2 - Sieger Achtelfinale 3

28. Juni 2019 (21 Uhr) Sieger Achtelfinale 4 - Sieger Achtelfinale 5

29. Juni 2019 (15 Uhr) Sieger Achtelfinale 7 - Sieger Achtelfinale 8

29. Juni 2019 (18.30 Uhr) Sieger Achtelfinale 1 - Sieger Achtelfinale 6

Halbfinale

2. Juli 2019 (21 Uhr) Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2

3. Juli 2019 (21 Uhr) Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4

Spiel um Platz Drei



6. Juli 2019 (17 Uhr) Verlierer HF1 - Verlierer HF2

Finale



7. Juli 2019 (17 Uhr) Sieger HF1 - Sieger HF2

DPA Dzsenifer Marozsan (2.v.l) im Duell mit der japanischen Abwehr

Der Kader der DFB-Elf



Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird den vorläufigen Kader am 14. Mai bekanntgeben.

Die Weltmeisterschaften seit 1991 im Überblick:

Endspiel 1991 in China: USA - Norwegen 2:1

Endspiel 1995 in Schweden: Norwegen - Deutschland 2:0

Endspiel 1999 in den USA: USA - China 5:4 nach Elfmeterschießen

Endspiel 2003 in den USA: Deutschland - Schweden 2:1 nach Golden-Goal

Endspiel 2007 in China: Deutschland - Brasilien 2:0

Endspiel 2011 in Deutschland: Japan - USA 3:1 nach Elfmeterschießen