2:1-Sieg der deutschen Nationalelf gegen Frankreich Auf die Party folgt die Pflicht

DFB-Kapitänin Alexandra Popp verwandelte gegen Frankreich einen schwachen Start in ein Fest mit knapp 27.000 Gästen. Nach der Feier muss das Team jetzt aber in die USA reisen. Warum sind davon alle so genervt?

Aus Dresden berichtet Benjamin Knaack