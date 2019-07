Wenn Fifa-Präsident Gianni Infantino von der besten Weltmeisterschaft der Geschichte spricht, gehört das zu seinem Job. In der Vergangenheit gab es wenig Aussagen des Schweizers, denen man sich vollumfänglich anschließen wollte. In diesem Fall ist das anders. Die sportliche Qualität hat sich extrem verbessert, was sowohl an den Spitzenteams als auch an den schwächeren Nationen lag. Weltmeister USA, Frankreich und England bildeten die Spitze, dahinter gab es ein breites Mittelfeld, aber selbst schwächere Teams wie Chile, Neuseeland oder Schottland haben sich defensivtaktisch so verbessert, dass völlig einseitige Partien selten waren.

Sicher, nicht jedes Spiel war ein Leckerbissen - doch das ist bei allen Fußballturnieren so. Und die Zeiten, in denen technische und taktische Defizite selbst für Laien ersichtlich sind, scheinen vorbei. Spielerinnen wie Marta oder Alex Morgan waren immer schon gut, doch nun ist auch die zweite Reihe deutlich besser geworden, es ist zudem insgesamt mehr Tempo im Spiel.

Deutschland gehört nicht mehr zur Weltspitze

Das deutsche Team muss aufpassen, dass die internationale Spitze nicht weiter enteilt. Ohne die verletzte Starspielerin Dzsenifer Marozsán waren bei dieser WM Standards das gefährlichste Mittel der DFB-Auswahl, aber gegen Schweden reichte selbst das nicht mehr. Im Spiel nach vorne sind andere Nationen klar besser, aber auch die Defensive wirkte oft unsicher und war eine Schwachstelle.

Inwieweit diese Mängel mit den ständigen personellen und taktischen Veränderungen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zusammenhängen, dürfte ein Thema der internen WM-Analyse werden. Ein entwicklungsfähiger Kader steht Voss-Tecklenburg zumindest zur Verfügung. Das haben die WM-Entdeckungen Giulia Gwinn, die als beste Nachwuchsspielerin ausgezeichnet wurde, oder die 17 Jahre alte Lena Oberdorf angedeutet. Problem: Die DFB-Auswahl kann sich erst wieder bei der EM 2021 auf Topniveau messen. Durch das Viertelfinal-Aus wird Deutschland bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio 2020 nicht vertreten sein.

Die besten Spielerinnen dieser Weltmeisterschaft

Das ist die SPON-Elf des Turniers Torhüterin: Christiane Endler (Chile)

Für die Fifa war es wohl keine Option, eine in der Vorrunde gescheiterte Torhüterin als beste des Turniers auszuzeichnen. Der Goldene Handschuh ging an die Niederländerin Sari van Veenendaal. Dabei hat Christiane Endler mit ihren zahlreichen Paraden fast im Alleingang dafür gesorgt, dass Chiles Niederlagen gegen Schweden (0:2) und USA (0:3) erträglich ausfielen. Endler ist die Krönung des Trends, dass Torhüterinnen nicht mehr die Schwachstellen bei Weltmeisterschaften sind. Rechtsverteidigerin: Lucy Bronze (England)

Wer Tough mit drittem Vornamen heißt, muss in der Abwehr spielen und wie Lucy Roberta Tough Bronze mit aller Härte in die Zweikämpfe gehen. Die 27 Jahre alte Spielerin von Olympique Lyon ist aber mehr als nur defensivstark, gemeinsam mit Nikita Parris machte Bronze die rechte Seite zur großen Stärke des englischen Teams. Nach dem WM-Finale wurde sie als zweitbeste Spielerin der WM ausgezeichnet. Innenverteidigerin: Wendie Renard (Frankreich)

Als Kind saß Wendie Renard auf Martinique neben ihrer Mutter vor dem Fernseher und sagte bei einem Spiel des französischen Nationalteams: "Eines Tages wirst du mich sehen, wie ich dieses Trikot trage." Das erzählte Renard in einem Beitrag bei "The Player's Tribune". Heute ist Renard der große Star der Bleues - und entfachte mit ihren beiden Toren gegen Südkorea im Eröffnungsspiel die WM-Stimmung im Land. Innenverteidigerin: Steph Houghton (England)

Die Kapitänin der Lionesses sitzt enttäuscht auf dem Rasen in Nizza. Wenige Minuten zuvor hatte Steph Houghton im Halbfinale gegen die USA einen Elfmeter verschossen, vielleicht wäre für England bei einem 2:2 kurz vor Ende der regulären Spielzeit sogar der Einzug ins WM-Finale möglich gewesen. Houghton wusste um die verpasste Chance. Sie ist die unumstrittene Führungsspielerin im englischen Team, ob die 31-Jährige 2023 bei der nächsten WM noch dabei ist, muss zumindest bezweifelt werden. Linksverteidigerin: Amel Majri (England)

Die internationale Karriere von Amel Majri begann in den Nachwuchsteams ihres Heimatlandes Tunesien. Als Majri 2014 dann erstmals für Frankreichs A-Team nominiert wurde, entschied sie sich für einen Nationenwechsel. Bei Olympique Lyon stand sie bereits auf der großen Bühne, nun folgte der Aufstieg zu einer der besten Außenverteidigerinnen der Welt. Bei der WM beeindruckte sie mit ihrem Vorwärtsdrang, sie bereitete drei Treffer vor. Mittelfeldspielerin: Rose Lavelle (USA)

In den USA wurde viel über die perfekte Startelf diskutiert. Im Mittelpunkt der Diskussionen stand Lindsey Horan, die starke Leistungen zeigte, sich aber regelmäßig auf der Ersatzbank wiederfand. Bei Rose Lavelle war das anders. Die 24-Jährige war für Trainerin Jill Ellis dank ihrer Dynamik, ihrer Laufstärke und ihrer Torgefährlichkeit unverzichtbar. Lavelle gehört die Zukunft in einem Team, das so in vier Jahren sicher nicht mehr zusammenspielen wird. Mittelfeldspielerin: Danielle van de Donk(Niederlande)

Es ist schwer zu sagen, ob die Niederländerinnen auch das Finale erreicht hätten, wenn sie den großen Favoriten USA, Frankreich und England nicht aus dem Weg gegangen wären. Oranje hat mit Lieke Martens oder Vivianne Miedema bessere Individualisten im Team, aber Danielle van de Donk war für den Spielaufbau extrem wichtig. Die Spielerin des FC Arsenal war die ordnende Hand, die den Siegeszug bis ins Finale möglich machte. Mittelfeldspielerin: Kosovare Asllani (Schweden)

Als Kosovare Asllani in der Nachspielzeit des Halbfinals gegen die Niederlande benommen am Boden lag und Minuten später mit einer Zervikalstütze vom Platz getragen wurde, schien das Ergebnis völlig unwichtig. Schweden hatte verloren, aber die Sorgen um Asllani waren groß. Sie war bei dieser WM Schwedens wichtigste Spielerin, erzielte drei Tore, bereitete ein weiteres vor und spielte viele großartige Pässe. Beim Spiel um Platz drei konnte sie wieder mitmachen - und traf beim 2:1 gegen England. Rechte Außenstürmerin: Kadidiatou Diani (Frankreich)

Für die 24 Jahre alte Spielerin von Paris Saint-Germain begann die WM gegen Südkorea als zentrale Stürmerin. Frankreich gewann 4:0 und doch baute Nationaltrainerin Corinne Diacre danach ihre Offensive um. Diani hat ihre Stärken nicht im Abschluss, sie kann mit ihrem Tempo und ihrer Dribbelstärke aber Torchancen kreieren. Also wechselte sie auf die rechte Seite und wurde zu einer Schlüsselspielerin. Mittelstürmerin: Ellen White (England)

Vor der Weltmeisterschaft war gar nicht klar, ob Ellen White als Stammspielerin auflaufen wird. Mit Jodie Taylor und Toni Duggan gab es starke Konkurrentinnen, White selbst hatte verletzungsbedingt nicht die beste Saison hinter sich. Dann entschied sich Nationaltrainer Phil Neville aber doch für die neue Stürmerin von Manchester City. Und so konnte sie insgesamt sechs Mal ihren mittlerweile berühmten Anthony-Modeste-Smiley-Jubel zeigen. Alex Morgan erzielte auch sechs Tore, White war viel konstanter. Linke Außenstürmerin: Megan Rapinoe (USA)

Die 34 Jahre alte Offensivspielerin von Seattle Reign wird als das Gesicht dieser WM in die Geschichte eingehen. Ihr Kampf für Gleichberechtigung im Frauenfußball begann lange vor der WM, ihre politischen Aussagen haben Gewicht. Wer sechs Tore schießt und als beste Spielerin der Weltmeisterschaft ausgezeichnet wird, muss auch in Zukunft gehört werden. Trainerin: Jill Ellis (USA)

Ist es respektlos, gegen Thailand 13 Tore zu erzielen? Warum rotiert man schon im zweiten Gruppenspiel? Wieso spielt Lindsey Horan so wenig? US-Trainerin Jill Ellis musste während der WM viele kritische Fragen beantworten, obwohl vom ersten Spiel an klar war, wie klar die Favoritenrolle bei dieser WM verteilt war. Ellis lächelte alles beiseite, sie antwortete stets ruhig und besonnen - und zog einfach ihre Idee durch. Sie ist nun zweifache Weltmeisterin.

Die WM begann erst in den Stadien

Die Bilder der hüpfenden Niederländer in den französischen Straßen gingen durch die sozialen Netzwerke - doch das war eher die Ausnahme. Anders als bei der WM 2018, als beispielsweise der Rote Platz in Moskau von Tausenden Fans unterschiedlicher Nationen eingenommen wurde, war in Frankreich außerhalb der Stadien - bei Fan-Festen oder in den Innenstädten der WM-Standorte - selbst an Spieltagen kaum WM-Atmosphäre zu spüren. Paris ist zu groß, in Montpellier und Nizza sind die Stadien weit außerhalb. Einzig in Valenciennes, wo man zu Fuß durch die Innenstadt zum Stadion ging, kam WM-Stimmung auf.

Alex Grimm Getty Images Die niederländischen Fans verbreiteten gute Stimmung

Ein anderes Bild zeigte sich in den Stadien. Höhepunkte waren natürlich die Auftritte des Gastgebers Frankreich. Ob im Achtelfinale gegen Brasilien oder im Viertelfinale gegen die USA - die Unterstützung auf den Rängen war beeindruckend. Vor allem beim USA-Frankreich-Spiel schaukelten sich die Fangruppen gegenseitig hoch, natürlich bedingt durch die vielen US-Amerikaner sowie den spannenden Spielverlauf. Ebenfalls wahr: Es gab auch spärlich besuchte Spiele, die Stimmung passte sich oft dem Geschehen auf dem Spielfeld an - und das war nicht immer attraktiv.

Gewinnerinnen des Turniers

Noch vor zwei Jahren, bei der EM 2017 in den Niederlanden, standen die Torhüterinnen heftig in der Kritik. Reihenweise tauchten sie unter Flanken und Eckbällen durch oder sorgten durch spektakuläre Fehler für Gegentore. Doch das ist Vergangenheit, der Qualitätssprung auf der Torhüter-Position ist enorm. Mittlerweile gibt es viele überragende Keeperinnen: Christiane Endler, Vanina Correa, Almuth Schult, Sari van Veenendaal, Karen Bardsley, Alyssa Naeher, Hedvig Lindahl. Sie haben nicht nur überragende Reflexe und sind technisch gut ausgebildet, sie beherrschen auch ihren Strafraum. Und können mit ihren Paraden Spiele entscheiden.