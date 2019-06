Im letzten WM-Vorrundenspiel gegen Südafrika am Montag machten die deutschen Fußballerinnen den Gruppensieg klar. Doch noch immer steht nicht fest, auf wen die DFB-Elf im Achtelfinale am Samstag (17.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: ZDF, Dazn) in Grenoble treffen wird.

Zur Erinnerung: Diese Weltmeisterschaft ist die zweite, bei der 24 Frauenteams an den Start gehen. Bei sechs Gruppen und 16 Achtelfinalisten scheiden nur acht Nationen nach der Vorrunde aus. Dabei machen die Gruppendritten in einer eigenen Tabelle vier Teilnehmer der K.-o.-Phase unter sich aus.

Bislang sicher im Achtelfinale stehen folgende 14 Teams:

Gastgeber Frankreich und Norwegen aus Gruppe A

Deutschland, Spanien und China aus Gruppe B

Italien, Australien und Brasilien aus Gruppe C

England und Japan aus Gruppe D

Niederlande und Kanada aus Gruppe E

USA und Schweden aus Gruppe F

Daraus ergeben sich folgende Achtelfinalpaarungen:

22. Juni 2019 (17.30 Uhr): Deutschland - Dritter ACD

22. Juni 2019 (21 Uhr): Norwegen - Australien

23. Juni 2019 (17.30 Uhr): England - Dritter BEF

23. Juni 2019 (21 Uhr): Frankreich - Dritter CDE

24. Juni 2019 (18 Uhr): Spanien - Erster F

24. Juni 2019 (21 Uhr): Zweiter F - Zweiter E

25. Juni 2019 (18 Uhr): Italien - Dritter ABF

25. Juni 2019 (21 Uhr): Erster E - Japan

Als deutsche Kontrahenten kommen Nigeria (Dritter Gruppe A), Brasilien (Dritter Gruppe C) oder Argentinien (Dritter Gruppe D) infrage. Die Entscheidung fällt am Donnerstagabend in den letzten Spielen der Gruppen E und F. Danach steht fest, welche beiden Gruppendritten weiterkommen.

Chancen auf die beiden offenen Achtelfinalplätze haben neben Nigeria (drei Punkte) und Argentinien (zwei Punkte) auch Kamerun und Neuseeland (jeweils null Punkte/Gruppe E) sowie Thailand und Chile (jeweils null/F). Die vier Letztgenannten treffen in direkten Duellen in ihren Gruppen aufeinander (ab 18 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: ARD). Jedes der vier Teams kann noch aus eigener Kraft mit einem Sieg den Sprung unter die besten vier Gruppendritten schaffen.

Aus deutscher Sicht ergeben sich folgende Kombinationen:

Kommen die Drittplatzierten aus den Gruppen A, B, C und D weiter, trifft Deutschland auf Argentinien .

. Kommen die Drittplatzierten aus den Gruppen A, B, C und E oder A, B, C und F weiter, trifft Deutschland auf Nigeria .

. Kommen die Drittplatzierten aus den Gruppen B, C, E und F weiter, trifft Deutschland auf Brasilien.

Spielplan, Liveticker, Ergebnisse: Hier finden Sie alle Infos zur WM.