Eine Klasse für sich: Josep Guardiolas Barcelona-Team, das 2009 sechs Titel in einem Jahr gewann, bedeutete für viele Fußballfans Perfektion: Ballbesitzfußball in Vollendung, taktische Brillanz, Positionsspiel. Wenn man sich nun dieses Guardiola-Team denkt und dazu vorstellt, die Mannschaft wäre auch noch athletischer und schneller gewesen als alle Gegner - dann bekommt man eine Ahnung davon, wie gut das USWNT ist, das amerikanische Nationalteam der Frauen.

Das Ergebnis: 3:0 gewannen die Amerikanerinnen gegen Chile und stehen damit im Achtelfinale. Hier geht es zum Spielbericht.

Hymnen sind Schall und Rauch: Beeindruckend, wie die chilenischen Spielerinnen vor dem Anpfiff ihre Nationalhymne intonierten. Wie die brasilianischen Männer bei ihrer Heim-WM sangen die Spielerinnen der Roja einfach noch eine Strophe weiter, nachdem die Musik verstummt war. Genau sowas fordern Medien auch in Deutschland gerne, weil die in das Absingen der Hymne investierte Energie ein Anzeichen für die richtige Einstellung sei. Vom Anpfiff weg aber machte dieses Spiel klar: Im Fußball geht es um Qualität, nicht um Pathos.

Die erste Hälfte: Elf Minuten waren gespielt, als Carli Lloyd mit einem wunderschönen Volleyschuss zum 1:0 traf. Die Spielerin, die sie fast noch daran gehindert hätte, war nicht eine Chilenin, sondern Teamkollegin Julie Ertz, die auch gerne das Tor erzielt hätte. Nach einem Eckstoß der starken WM-Debütantin Tierna Davidson durfte Ertz das nachholen und per Kopf das 2:0 machen. Dann, erneut nach Davidson-Ecke, demonstrierte wieder Lloyd ihr gutes Kopfballtiming zum 3:0.

23 Freundinnen müsst ihr sein: Nach einem 13:0 wäre wohl manche Trainerin versucht, im nächsten Spiel die gleiche Startelf aufzubieten. Nicht so Jill Ellis. Nur drei Feldspielerinnen blieben im Vergleich zum Auftaktspiel gegen Thailand in der Anfangsformation - und diese drei (Ertz, Lindsay Horan und Abby Dahlkemper) wechselte Ellis im Spielverlauf aus. Dafür kamen die letzten Spielerinnen, die noch nicht berücksichtigt waren. So haben nach zwei Spielen alle 20 Feldspielerinnen der USA schon Einsatzzeiten bekommen - und demonstrierten nebenbei die Kadertiefe des Weltmeisters.

Die zweite Hälfte: Gegen Thailand hatten die USA zur Pause auch erst 3:0 geführt. Es konnte also noch schlimm kommen für Chile, das kein Mittel gegen die amerikanische Raumaufteilung und Überlegenheit fand. Dass es auch am Ende 3:0 hieß, lag vor allem an Christiane Endler. Chiles Keeperin, die schon gegen Schweden stark gehalten hatte, parierte in ihrem Heimatstadion (sie steht bei Paris Saint-Germain unter Vertrag) zahlreiche Großchancen, vor allem gegen Christen Press. Am Ende verschoss Lloyd auch noch einen Foulelfmeter - vielleicht aus Respekt vor Endler setzte sie den Ball neben das Tor.

Christiane Endler is like a Chilean Arya Stark — Men in Blazers (@MenInBlazers) June 16, 2019

Die beste Keeperin der Welt: Die ehemalige US-Nationaltorhüterin Hope Solo ist für ihre starken Meinungen bekannt. Nicht umsonst arbeitet Solo bei der WM als Kolumnistin und Expertin für die BBC. Vor dem Turnier hatte sie Trainerin Ellis scharf angegriffen und behauptet, der Erfolg der Mannschaft sei allein den Spielerinnen zu verdanken. Das kann man nicht unterschreiben, wenn man das perfekte Positionsspiel der Amerikanerinnen ansieht. Auch taktisch ist das Weltklasse. Wo Solo allerdings Recht hat: Sie bezeichnete Endler als die beste Torhüterin, die es im Moment gibt. Kein Widerspruch.

Thibault Camus/AP Machen Sie eine typische Handbewegung: Christiane Endler bei der Arbeit

Mutterland des Fußballs: Mit Ausnahme der Spiele von Gastgeber Frankreich sind keine Begegnungen der WM so stimmungsvoll wie die der USA. Der Prinzenpark war ausverkauft für das Spiel gegen Chile, fast 50.000 Fans waren da. Ein krasser Gegensatz zum Spiel Schweden gegen Thailand am Nachmittag, das in Nizza nicht einmal 10.000 Menschen sehen wollten. Das liegt vor allem an den US-Fans. Aus keinem Land sind mehr Anhängerinnen und Anhänger nach Frankreich gereist als aus den USA. In Sachen Fankultur können sich gerade die Nachbarländer Deutschland, Italien und Spanien noch viel abgucken von den Amerikanerinnen.

Chile - USA 0:3 (0:3)

0:1 Lloyd (11.)

0:2 Ertz (26.)

0:3 Lloyd (35.)

Chile: Endler - Galaz, Guerrero, Sáez, Toro - Soto (46. López), Araya, Lara (89. Pardo) - Zamora, Urrutia, Balmaceda

USA: Naeher - Krieger, Dahlkemper (82. Sonnett), Sauerbrunn, Davidson - Brian, Ertz (46. McDonald), Horan (59. Long) - Pugh, Lloyd, Press

Gelbe Karten: Lara, Huenteo, Galaz / Horan, Long

Schiedsrichterin: Hussein

Zuschauer: 45.594 in Paris