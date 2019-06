Am Sonntagabend in Le Havre standen wieder einmal die Schiedsrichterin, ihre Kolleginnen und deren Entscheidungen im Blickpunkt. Sie sind ja da, um für Gerechtigkeit zu sorgen und unfaire Aktionen zu bestrafen. Doch bei einer Sache war die kanadische Unparteiische Marie-Soleil Beaudoin einfach machtlos: Sie konnte nicht verhindern, dass anstatt elf Französinnen gegen elf Brasilianerinnen, 23.000-und-elf gegen elf spielten.

Für die Gastgeberinnen aus Frankreich ist bei der Heim-WM naturgemäß jedes Spiel ein Heimspiel - und so war es auch in Le Havre. Nahezu alle Zuschauer im Stade Océane standen fest an der Seite der "Bleus". Sicher, ein paar versprengte Brasilien-Anhänger hatten ihren Weg zur Achtelfinalpartie gefunden, doch sie waren so spärlich verteilt, dass sie im Meer der blau-weiß-roten Fahnen untergingen.

Die Welle war bereits dreimal durchs Stadion geschwappt, bevor die Spielerinnen überhaupt den Anstoß hinter sich hatten. Die extra laut geschmetterte Marseillaise, die "Allez les Bleus"-Rufe, das bei der Männer-EM 2016 von den Isländern geklaute "Huh"-Klatschen - bereits nach wenigen Minuten hatten die Zuschauer ihr gesamtes Repertoire ausgebreitet.

Am Ende zahlte sich die Unterstützung aus: Frankreich gewann 2:1 in der Verlängerung und trifft nun im Viertelfinale am Freitag (21 Uhr/Liveticker bei SPIEGEL ONLINE) auf den Sieger der Partie zwischen Spanien und den USA, die am Abend in Reims ausgetragen wird (18 Uhr/Liveticker bei SPIEGEL ONLINE). Nur die wenigsten glauben daran, dass es nicht zum Aufeinandertreffen des Gastgeber und den bislang so dominanten US-Amerikanerinnen kommen wird.

"Wir haben ein tolles Publikum"

"Es war eine großartige Atmosphäre, ein volles Stadium, wir haben ein tolles Publikum, das haben wir nicht immer", sagte Frankreichs Trainerin Corinne Diacre nach der Partie. "Es ist unglaublich, großartig", ergänzte Mittelfeldspielerin Elise Bussaglia: "Sie haben viel Krach gemacht und standen hinter uns. Das ist wichtig für uns. Wenn wir mal nicht so stark sind, haben wir die Fans, die uns helfen."

REUTERS Brasiliens Torhüterin Bárbara (Mitte) im Duell mit Frankreichs Valérie Gauvin. Der Treffer der Französin wurde annulliert

Die Partie bot den Anhängern auch einiges an Dramatik: Erst wurde der vermeintliche Führungtreffer von Valérie Gauvin nach dem Einschreiten des Video-Assistenten zurückgenommen - eine knifflige Entscheidung: Die französische Angreiferin war mit der brasilianischen Torhüterin Bárbara zusammengestoßen. Diese hatte die Fingerspitzen bereits am Ball, als Gauvin ihn ihr aus den Händen drückte. Hatte Bárbara den Ball bereits unter Kontrolle?

Zu #FRABRA, annulliertes Tor (23.): Es ging ganz offensichtlich darum, ob die brasilianische Torfrau bereits kurz die Hände am Ball hatte (regeltechnische Kontrolle), als die Angreiferin köpfte. Das schien der Fall gewesen zu sein. Damit wäre die Aberkennung des Tores korrekt. — Collinas Erben (@CollinasErben) 23. Juni 2019

Nach dieser Aktion zeigte das französische Publikum, warum ein Heim-Publikum nicht nur mit positivem Support Einfluss auf das Spiel zu nehmen versucht. Bárbara wurde nun bei jedem Ballkontakt - bis in die Verlängerung - ausgepfiffen oder ausgebuht. "So etwas gibt es einfach manchmal im Stadion", sagte Bussaglia: "Es ist natürlich nicht so schön für sie, aber so ist es nunmal im Fußball." Bárabara selbst äußerte sich zu den Anfeindungen nicht.

Knapp 100 Minuten ausgepfiffen worden, jetzt ausgeschieden. Kein schöner Abend für Brasiliens Barbara. #WM2019 pic.twitter.com/6RQZHQpwC8 — BenjaminKnaack (@BenjaminKnaack1) 23. Juni 2019

Die Diskrepanz zwischen dem Geschehen auf dem Platz und der Bewertung auf den Rängen zeigte sich auch bei einem von der Schiedsrichterin geahndeten Foul der Abwehrchefin Wendie Renard, die Brasiliens Angreiferin Debinha im Zweikampf mit der gestreckten Sohle am Knie erwischte. Als die Unparteiische der Französin dafür die Gelbe Karte zeigte, hob diese nur den Daumen - während das Publikum pfiff und buhte.

Henry wird zur Heldin

Nicht der letzte Aufreger: Dem nicht gegebenen Tor von Gauvin folgte in der zweiten Hälfte dann doch noch der Führungstreffer der Offensivspielerin, die eine Hereingabe von Kadidiatou Diani nur über die Linie drücken brauchte. Der Ausgleich für Brasilien durch Thaisa erzürnte das Publikum erneut: Die Schiedsrichterin hatte das Tor erst wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht gegeben, doch der Video-Assistent schritt ein - und der Treffer zählte dann zurecht doch.

Es ging also in die Verlängerung, wo die Kapitänin Amandine Henry zur umjubelten Heldin wurde. Nach einem Freistoß von Amel Majri traf sie per Direktabnahme zum 2:1. "Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Auf einmal sprangen meine Mitspieler auf mich drauf", sagte Henry später. Der emotionale Höhepunkt einer emotionalen Schlussphase? Nicht ganz.

Denn Brasiliens Starspielerin Marta, die eine gute Partie abgeliefert hatte aber ohne Torerfolg geblieben war, hielt nach dem Spiel eine emotionale Rede an die nachfolgende Fußballerinnen-Generation. Mit Tränen in den Augen sagte sie: "Es geht darum, mehr zu wollen, mehr zu trainieren, besser auf sich achtzugeben. Darum bitte ich euch Mädchen."

So endete ein Abend voller Emotionen mit einem zufriedenen Publikum und einem Appell an die Jugend.

This is amazing. Marta saying to girls “there won’t be Marta, Cristiane, Formiga forever, women’s football depends on you to survive, value it more”. Bringing me the tears. https://t.co/M0kGSj6Cn3 — Deborah (@binhaf) 23. Juni 2019

Frankreich - Brasilien 2:1 n.V. (1:1, 0:0)

1:0 Gauvin (52.)

1:1 Thaisa (64.)

2:1 Henry (106.)

Frankreich: Bouhaddi - Torrent (109. Périsset), Mbock Bathy, Renard, Majri (118. Karchaoui) - Diani, Henry, Bussaglia, Asseyi (81. Thiney) - Gauvin (90. Cascarino), le Sommer

Brasilien: Bárbara - Letícia Santos (89. Poliana), Kathellen, Mônica, Tamires - Formiga (75. Andressinha), Thaisa, Marta - Ludmila (71. Beatriz), Cristiane (96. Geyse), Debinha

Gelbe Karten: Renard / Tamires, Formiga, Beatriz, Kathellen

Schiedsrichterin: Beaudoin

Zuschauer: 23.965 in Le Havre