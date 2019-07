Im Frühjahr 2010 spekulierte das fußballinteressierte Deutschland darüber, ob Bundestrainer Joachim Löw bei der WM in Südafrika eher Bastian Schweinsteiger oder Sami Khedira an die Seite von Kapitän Michael Ballack stellen würde. Auf der Doppelsechs laufen im defensiven Mittelfeld die Fäden zusammen. Hier wird der Rhythmus des Spiels bestimmt.

Die Frage erübrigte sich mit der Verletzung für Ballack. Beide durften ran. Doch an der grundsätzlichen Idee, mit einer Doppelsechs vor der Viererkette ins Turnier zu gehen, rüttelte vor knapp neun Jahren niemand. Bei den Männern ebenso wenig wie bei den Frauen.

Der Taktiktrend geht zum 4-3-3

Nach der WM der Frauen 2011 in Deutschland warim Bericht der Fifa von der "wachsenden Beliebtheit des 4-2-3-1-Systems" zu lesen. "Als populärstes System erwies sich jedoch einmal mehr das 4-4-2." Egal ob 4-2-3-1 oder 4-4-2 - bei beiden Formationen steht vor der Abwehr die Doppelsechs, und auf sie setzten 2011 noch 13 von 16 Teams, also gut 80 Prozent. Der Anteil sank seitdem stetig: Bei der WM 2019 vertrauen nur noch knapp über 60 Prozent aller Teilnehmer darauf.

Michael Dalder / REUTERS Pep Guardiola (rechts) 2014 als Trainer des FC Bayern mit Franck Ribéry

Noch eindeutiger zeichnet sich der Trend zum einzelnen "Ankersechser" ab, wenn man nur die K.o.-Runden der letzten drei Weltmeisterschaften in den Blick nimmt. Alle acht Teams, die 2011 die Gruppenphase überstanden, setzten auf das Zweiergespann im defensiven Mittelfeld. 2019 waren es nur noch die Hälfte. Schweden war der einzige von vier Halbfinalisten, der sich nicht standardmäßig im 4-3-3 über den Platz verteilte. England wich nur ein einziges Mal bei dieser WM davon ab - im Halbfinale gegen die USA, in dem sie im 4-2-3-1 ausschieden.

Im Finale am Sonntag (17 Uhr; , TV: ARD, Liveticker bei SPIEGEL ONLINE) stehen nun die zwei Teams, die als einzige in allen Spielen grundsätzlich am 4-3-3 festgehalten hatten - die USA und das Mutterland des 4-3-3: die Niederlande.

Ballbesitz, perfekte Abstände und Winkel, Kurzpassspiel

Als modernes Vorbild für das 4-3-3 gilt der FC Barcelona unter Trainer Pep Guardiola, dessen Spiel wiederum stark geprägt wurde durch die niederländische Fußballschule von Johan Cruyff. Als Guardiola den FC Bayern 2013 übernahm und das Erfolgsduo Javi Martínez und Schweinsteiger auf der Sechs auseinandernahm, hatte das Team so lange Probleme, bis der Trainer die entblößten Räume durch einrückende Außenverteidiger absicherte. Genau diesen Schachzug packte US-Nationaltrainerin Jill Ellis nun bei der WM 2019 im Gruppenspiel gegen Chile aus (3:0).

Für die Spielidee von Guardiola sind aber die "Telefonnummern" der Formationen eine Nebensache. Wichtiger sind Ballbesitz, die perfekten Abstände und Winkel zu Mitspielern und Gegnern sowie das Lenken des Spiels über schnelle kurze Pässe. 2011 war Japan mit einer ähnlichen Idee bei den Frauen noch ein Exot. Mit Spanien ist 2019 ein weiterer Vertreter dieser Spielart in die K.o.-Phase eingezogen. Und auch wenn die USA viel auf Athletik und lange Bälle setzt - auch die Rekordweltmeisterinnen haben viele taktische und spielerische Ideen aus dieser Schule übernommen.

Maja Hitij / Getty Images Die deutsche Kapitänin Alexandra Popp war bei der WM mal Stürmerin, mal Sechser.

Noch eine weitere Parallele zum Pep-Fußball lässt sich in Frankreich erkennen: Spielerinnen kommen in den unterschiedlichsten Rollen zum Einsatz. Beim deutschen Team zog Martina Voss-Tecklenburg Stürmerin Alexandra Popp aus dem Sturm vor die Abwehr. Giulia Gwinn wechselte mehrfach die Positionen. US-Trainerin Jill Ellis schulte Stürmerin Chrystal Dunn zur Verteidigerin um - Hauptsache, die elf Besten stehen auf dem Platz.

Was die besten Teams im Fußball von den guten unterscheidet, ist die Fähigkeit, eine Mannschaft zu besiegen, die sich vor dem eigenen Tor verbarrikadiert. Jürgen Klopp machte Borussia Dortmund zweimal zum Deutschen Meister, indem er es gar nicht erst dazu kommen ließ. Mit hohem Pressing setzten seine Stürmer schon den ersten oder zweiten Pass des Gegners unter Druck.

Selbst eigene Ballverluste im Angriff sah Klopp als Chance. Denn in diesem Moment setzt der Gegner zum Konter an und verlässt die defensive Ordnung. Wer genau dann den Ball schnell zurückgewinnt, statt nach hinten zu laufen, hat es nicht mehr weit zum Tor. Der Satz "Gegenpressing ist der beste Spielmacher" gehört noch heute zum Markenkern Klopps, dem Trainer des aktuellen Champions-League-Siegers Liverpool.

Statsbomb

Das ist ganz nach dem Geschmack von England-Coach Phil Neville. Schon die USA sind ein giftiges Pressing-Team, doch die Engländerinnen (in der Grafik von links nach rechts spielend angeordnet) attackieren noch höher.

Die Datenanalysten von Statsbomb verzeichneten für England in den ersten fünf Spielen der WM extrem viele Defensivaktionen in der Nähe des gegnerischen Tors. Englands Mittelstürmerin Ellen White verbuchte mit Abstand die meisten Pressingaktionen für England (mehr als 30). Ihr US-Pendant Alex Morgan kam im gleichen Zeitraum auf nur elf Pressingaktionen.

Was Klopps Liverpool zusätzlich so stark macht, sind Tore nach Standards, die im Training akribisch einstudiert werden. So schießt Liverpool deutlich mehr Standardtore als es kassiert und kann Partien so für sich entscheiden, die aus dem Spiel heraus auf der Kippe stehen.

/Alessandra Tarantino/AP Standard-Spezialisten aus den Niederlanden: Vivianne Miedema (rechts) beim Kopfball

Inzwischen bedienen sich auch die Top-Teams der Frauen dieses zusätzlichen Mittels. Die USA sind bei Standards wie bei so vielem das Maß der Dinge. Bis zum Halbfinale trafen die Titelverteidigerinnen sechsmal nach einem ruhendem Ball bei 23 Versuchen - die zwei Strafstöße von Megan Rapinoe nicht eingerechnet. Die Niederlande trafen sogar fünf mal nach 14 Standards. Dabei bilden die Freistöße nur die Grundlage von gut 22 Prozent der Torabschlüsse beider Teams.

Auch die Deutschen griffen auf das Stilmittel der Standards zurück und erzielten vier ihrer zehn Turniertreffer nach ruhenden Bällen, knapp ein Drittel aller Torversuche entstanden so. Das ist kein Makel, denn es zeigt eben auch, dass sie dieses Mittel für sich zu nutzen wussten - genauso wie die Champions.