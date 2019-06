Fußball-WM 2019 Spielplan, Liveticker, Ergebnisse

Fußball-WM 2019

Der letzte WM-Titel der deutschen Nationalmannschaft liegt mittlerweile zwölf Jahre zurück. In diesem Sommer zählt die Mannschaft von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg wieder einmal zu den Favoritinnen. Am 7. Juni startet in Frankreich die insgesamt achte Weltmeisterschaft - das Finale steigt am 7. Juli im 61.566 Zuschauer fassenden Stadion Parc Olympique Lyonnais.

Die WM im TV und bei SPIEGEL ONLINE

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden wie gewohnt im Wechsel auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen - auch im jeweiligen Livestream der beiden Sender. Bei SPIEGEL ONLINE können Sie die deutschen sowie ausgewählte Partien anderer Nationen im Liveticker verfolgen.

Die Favoritinnen

Neben der DFB-Elf dürfen sich gleich mehrere Nationen berechtigte Hoffnungen auf den WM-Titel machen. Die USA, die als Titelverteidiger und führende Nation der Fifa-Weltrangliste ins Turnier gehen, sind erneut sehr stark einzuschätzen. Auch Gastgeber Frankreich dürfte nach Erfolgen gegen die USA, Brasilien und Kanada selbstbewusst ins Turnier im eigenen Land gehen. Japan gilt nach dem WM-Titel 2011 und dem Finaleinzug 2015 ebenfalls zum Favoritenkreis.

DPA Deutschlands Trainerin Martina Voss-Tecklenburg beim Testspiel gegen Japan in Paderborn

Gruppe A (Frankreich, Südkorea, Norwegen, Nigeria)

7. Juni (21 Uhr): Frankreich - Südkorea 4:0 (3:0)

8. Juni (21 Uhr): Norwegen - Nigeria 3:0 (3:0)

12. Juni (15 Uhr): Nigeria - Südkorea 2:0 (1:0)

12. Juni (21 Uhr): Frankreich - Norwegen 2:1 (0:0)

17. Juni (21 Uhr): Nigeria - Frankreich 0:1 (0:0)

17. Juni (21 Uhr): Südkorea - Norwegen 1:2 (0:1)

Gruppe A Land Spiele S U N Tore Punkte 1. Frankreich 3 3 0 0 7:1 9 2. Norwegen 3 2 0 1 6:3 6 3. Nigeria 3 1 0 2 2:4 3 4. Südkorea 3 0 0 3 1:8 0

Gruppe B (Deutschland, China, Spanien, Südafrika)

8. Juni (15 Uhr): Deutschland - China 1:0 (0:0)

8. Juni (18 Uhr): Spanien - Südafrika 3:1 (0:1)

12. Juni (18 Uhr): Deutschland - Spanien 1:0 (1:0)

13. Juni (21 Uhr): Südafrika - China 0:1 (0:1)

17. Juni (18 Uhr): Südafrika - Deutschland 0:4 (0:3)

17. Juni (18 Uhr): China - Spanien 0:0

Gruppe B Land Spiele S U N Tore Punkte 1. Deutschland 3 3 0 0 6:0 9 2. Spanien 3 1 1 1 3:2 4 3. China 3 1 1 1 1:1 4 4. Südafrika 3 0 0 3 1:8 0

Gruppe C (Australien, Italien, Brasilien, Jamaika)

9. Juni (13 Uhr): Australien - Italien 1:2 (1:0)

9. Juni (15.30 Uhr): Brasilien - Jamaika 3:0 (1:0)

13. Juni (18 Uhr): Australien - Brasilien 3:2 (1:2)

14. Juni (18 Uhr): Jamaika - Italien 0:5 (0:2)

18. Juni (21 Uhr): Jamaika - Australien 1:4 (0:2)

18. Juni (21 Uhr): Italien - Brasilien 0:1 (0:1)

Gruppe C Land Spiele S U N Tore Punkte 1. Italien 3 2 0 1 7:2 6 2. Australien 3 2 0 1 8:5 6 3. Brasilien 3 2 0 1 6:3 6 4. Jamaika 3 0 0 3 1:12 0

Gruppe D (England, Schottland, Argentinien, Japan)

9. Juni (18 Uhr): England - Schottland 2:1 (2:0)

10. Juni (18 Uhr): Argentinien - Japan 0:0

14. Juni (15 Uhr): Japan - Schottland 2:1 (2:0)

14. Juni (21 Uhr): England - Argentinien 1:0 (0:0)

19. Juni (21 Uhr): Japan - England 0:2 (0:1)

19. Juni (21 Uhr): Schottland - Argentinien 3:3 (1.0)

Gruppe D Land Spiele S U N Tore Punkte 1. England 3 3 0 0 5:1 9 2. Japan 3 1 1 1 2:3 4 3. Argentinien 3 0 2 1 3:4 2 4. Schottland 3 0 1 2 5:7 1

Gruppe E (Kanada, Kamerun, Neuseeland, Niederlande)

10. Juni (21 Uhr): Kanada - Kamerun 1:0 (1:0)

11. Juni (15 Uhr): Neuseeland - Niederlande 0:1 (0:0)

15. Juni (15 Uhr): Niederlande - Kamerun 3:1 (1:1)

15. Juni (21 Uhr): Kanada - Neuseeland 2:0 (0:0)

20. Juni (18 Uhr): Niederlande - Kanada

20. Juni (18 Uhr): Kamerun - Neuseeland

Gruppe F (USA, Thailand, Chile, Schweden)

11. Juni (18 Uhr): Chile - Schweden 0:2 (0:0)

11. Juni (21 Uhr): USA - Thailand 13:0 (3:0)

16. Juni (15 Uhr): Schweden - Thailand 5:1 (3:0)

16. Juni (18 Uhr): USA - Chile 3:0 (3:0)

20. Juni (21 Uhr): Schweden - USA

20. Juni (21 Uhr): Thailand - Chile

Achtelfinale

22. Juni 2019 (17.30 Uhr): Deutschland - Dritter ACD

22. Juni 2019 (21 Uhr): Norwegen - Australien

23. Juni 2019 (17.30 Uhr): England - Dritter BEF

23. Juni 2019 (21 Uhr): Frankreich - Dritter CDE

24. Juni 2019 (18 Uhr): Spanien - Erster F

24. Juni 2019 (21 Uhr): Zweiter F - Zweiter E

25. Juni 2019 (18 Uhr): Italien - Dritter ABF

25. Juni 2019 (21 Uhr): Erster E - Japan

Viertelfinale

27. Juni 2019 (21 Uhr) Sieger Achtelfinale 2 - Sieger Achtelfinale 3

28. Juni 2019 (21 Uhr) Sieger Achtelfinale 4 - Sieger Achtelfinale 5

29. Juni 2019 (15 Uhr) Sieger Achtelfinale 7 - Sieger Achtelfinale 8

29. Juni 2019 (18.30 Uhr) Sieger Achtelfinale 1 - Sieger Achtelfinale 6

Halbfinale

2. Juli 2019 (21 Uhr) Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2

3. Juli 2019 (21 Uhr) Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4

Spiel um Platz Drei



6. Juli 2019 (17 Uhr) Verlierer HF1 - Verlierer HF2

Finale



7. Juli 2019 (17 Uhr) Sieger HF1 - Sieger HF2

Das sind die 23 Spielerinnen im DFB-Kader Almuth Schult (VfL Wolfsburg)

Position: Tor

58 Länderspiele

Dritte WM-Teilnahme

2011 und 2015 war Schult bei den Weltmeisterschaften schon dabei, saß hinter Nadine Angerer aber auf der Bank. Im Laufe der Vorbereitung kämpfte sie mit einer Schulterverletzung, nun wird sie aber als Nummer eins in die WM gehen. Laura Benkarth (FC Bayern München)

Position: Tor

Acht Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Die 28-Jährige fährt als dritte Torhüterin zur WM 2019 in Frankreich. Merle Frohms (SC Freiburg)

Position: Tor

Vier Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Frohms hat noch wenig Erfahrung, geht aber als Nummer zwei in die WM. Zuletzt war die Freiburgerin angeschlagen, ist laut Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg aber fit. Sara Doorsoun (VfL Wolfsburg)

Position: Abwehr

24 Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Lange Jahre spielte Doorsoun bei der SGS Essen im Mittelfeld, mittlerweile ist die 27-Jährige in die Innenverteidigung gerückt. Dort kämpft sie mit Lena Goeßling und Marina Hegering um einen Stammplatz. Johanna Elsig (Turbine Potsdam)

Position: Abwehr

Zwölf Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Die 26 Jahre alte Abwehrspielerin ist die vierte Innenverteidigerin im Kader. Elsig wird es schwer haben, hinter Doorsoun, Goeßling und Hegering zum Einsatz zu kommen. Lena Goeßling (VfL Wolfsburg)

Position: Abwehr

104 Länderspiele

Dritte WM-Teilnahme

Die 33-Jährige ist die erfahrenste Spielerin im WM-Kader. Die einstige Mittelfeldspielerin ist wie Doorsoun in die Abwehr gerückt, gegen Topstürmerinnen dürfte ihr in direkten Duellen das Tempo fehlen. Marina Hegering (SGS Essen)

Position: Abwehr

Zwei Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

In den U-Nationalmannschaften gehörte die 29-Jährige stets zu den Leistungsträgerinnen, doch eine schwere Verletzung stoppte die Karriere über Jahre. Nun hat sie sich zurückgekämpft, debütierte im April und gilt als Kandidatin für die Startelf. Kathrin Hendrich (FC Bayern München)

Position: Abwehr

29 Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Die Außenverteidigerin hat eine starke Saison beim FC Bayern hinter sich. Die 27-Jährige hat gute Chancen auf WM-Einsätze. Leonie Maier (FC Bayern München)

Position: Abwehr

69 Länderspiele

Zweite WM-Teilnahme

Die Außenverteidigerin hat es auf den letzten Drücker in den WM-Kader geschafft, zuletzt gehörte die 26-Jährige nicht zum engen Kreis von Voss-Tecklenburg. Letztlich gab ihre Routine den Ausschlag für die Nominierung. Verena Schweers (FC Bayern München)

Position: Abwehr

44 Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Viele werden die Außenverteidigerin noch unter ihrem Mädchennamen Faißt kennen. Mit ihren 44 Länderspielen gehört sie bereits zu den erfahrenen Spielerinnen im Kader. Carolin Simon (Olympique Lyon)

Position: Abwehr

15 Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Neben Marozsán ist Simon die zweite deutsche Spielerin, die den Champions-League-Titel mit Olympique Lyon gewonnen hat. Die 26-Jährige wird in der Außenverteidigung eingesetzt. Sara Däbritz (FC Bayern München)

Position: Mittelfeld

59 Länderspiele

Zweite WM-Teilnahme

Voss-Tecklenburg will im Trainingslager ein Gerüst für die WM-Elf finden. Däbritz könnte mit Teamkollegin Melanie Leupolz das Zentrum im Mittelfeld bilden. Linda Dallmann (SGS Essen)

Position: Mittelfeld

20 Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Insgesamt stehen fünf Spielerinnen der SGS Essen im WM-Kader. Dallmann ist die Erste, die den familiären Klub im Sommer verlassen wird, die 24-Jährige wechselt zum FC Bayern. Giulia Gwinn (SC Freiburg)

Position: Abwehr

Sieben Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Mit 19 Jahren hat es Gwinn in den WM-Kader geschafft. Sie ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar, kann aber auch als Außenverteidigerin spielen und könnte eine der Überraschungen der WM werden. Lina Magull (FC Bayern München)

Position: Mittelfeld

30 Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Im Zentrum dürfte sie es schwer haben, sich gegen Däbritz und Leupolz durchzusetzen. Für die 24-Jährige spricht aber ihre Flexibilität, sie kann auch offensiv eingesetzt werden. Dzsenifer Marozsán (Olympique Lyon)

Position: Mittelfeld

89 Länderspiele

Zweite WM-Teilnahme

Die Schlüsselspielerin im DFB-Mittelfeld. Marozsán, 27, gehört, was ihre Technik und Spielintelligenz betrifft, zu den besten Spielerinnen auf ihrer Position - weltweit. Melanie Leupolz (FC Bayern München)

Position: Mittelfeld

57 Länderspiele

Zweite WM-Teilnahme

Die Mittelfeldspielerin kämpfte in ihrer Karriere schon mit einigen Verletzungen. Nun ist die 25-Jährige wieder fit und dürfte sich einen Stammplatz erkämpfen. Lena Oberdorf (SGS Essen)

Position: Mittelfeld

Zwei Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

17 Jahre alt ist Oberdorf erst - und doch wollte Voss-Tecklenburg nicht an der zentralen Mittelfeldspielerin vorbeigehen. In den Länderspielen gegen Schweden und Japan überzeugte sie mit erstaunlicher Ruhe - sie wird aber zunächst Erfahrungen sammeln. Klara Bühl (SC Freiburg)

Position: Angriff

Ein Länderspiel

Erste WM-Teilnahme

Wie Oberdorf ist die Stürmerin aus Freiburg ein Vorgriff auf die Zukunft. Die 18-Jährige ist extrem talentiert, könnte aber ohne WM-Einsatz bleiben. Hinter Huth, Popp und Schüller wird es schwer, Einsatzzeiten zu bekommen. Svenja Huth (Turbine Potsdam)

Position: Angriff

43 Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Nach vier Jahren bei Turbine Potsdam wechselt die 27-Jährige zum Meister VfL Wolfsburg. Huth gehört seit Jahren zum DFB-Team, während der WM-Qualifikation kam sie allerdings in nur drei Partien zum Einsatz. Turid Knaak (SGS Essen)

Position: Angriff

Sieben Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Mit ihren 28 Jahren hat es Knaak erst spät in die Nationalmannschaft geschafft. Mit ihrer Dynamik und Schnelligkeit könnte sie als Einwechselspielerin eine wichtige Option gegen tief stehende Gegnerinnen sein. Alexandra Popp (VfL Wolfsburg)

Position: Angriff

95 Länderspiele

Dritte WM-Teilnahme

Die Kapitänin ist zugleich eine der routiniertesten Spielerinnen im WM-Kader. Nur Lena Goeßling (105) kommt auf mehr Länderspieleinsätze als Popp (96). Dabei gelangen der Stürmerin 46 Treffer. Lea Schüller (SGS Essen)

Position: Angriff

Zwölf Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Vor der EM 2017 war die Stürmerin schon auf dem Sprung in den Kader, doch dann wurde sie doch noch gestrichen. Nun hat es Schüller geschafft, die 21-Jährige könnte nach acht Toren in 13 Länderspielen eine wichtige Rolle als Joker spielen.

Die Weltmeisterschaften seit 1991 im Überblick:

Endspiel 1991 in China: USA - Norwegen 2:1

Endspiel 1995 in Schweden: Norwegen - Deutschland 2:0

Endspiel 1999 in den USA: USA - China 5:4 nach Elfmeterschießen

Endspiel 2003 in den USA: Deutschland - Schweden 2:1 nach Golden-Goal

Endspiel 2007 in China: Deutschland - Brasilien 2:0

Endspiel 2011 in Deutschland: Japan - USA 3:1 nach Elfmeterschießen