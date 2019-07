Fußball-Champion USA Weltmeister des Willens

US-Trainerin Jill Ellis hätte eigentlich fuchsteufelswild sein müssen. In der Schlussphase des WM-Finals gegen die Niederlande ließ ihr Team reihenweise Chancen liegen. Die Angreiferinnen gewannen Eins-gegen-eins-Situationen, schlossen aber schwach ab. Oder sie versuchten es lieber selbst, als die besser postierte Mitspielerin in Szene zu setzen - eine so fahrlässige Verwertung der Möglichkeiten hätte eigentlich bestraft werden müssen.

Doch das war nicht der Fall. Denn die USA lagen zu diesem Zeitpunkt bereits 2:0 in Führung - und die Spielerinnen konnten die vergebenen Chancen später verkraften. Denn: Der amtierende Weltmeister gewann gegen den Europameister. Die USA feierten den vierten WM-Titel nach 1991, 1999 und 2015 - und die erst zweite gelungene Titelverteidigung bei einer Weltmeisterschaft nach Deutschland 2007. Es war zudem die dritte WM-Finalteilnahme in Folge - 2011 verloren die USA gegen Japan.

Doch so eindeutig, wie es in der Schlussphase schien, war das Endspiel für die USA nicht. Die Niederlande überstanden als erster US-Gegner bei diesem Turnier die ersten zwölf Minuten ohne Gegentor. Der Sturm zu Beginn, er zeigte gegen Holland keine Wirkung, die Europäerinnen verteidigten exzellent, auch wenn das auf Kosten eigener Angriffe ging.

Hier können Sie die Highlights des Endspiels sehen:

Video Lucy Nicholson/REUTERS

"Sie haben es uns schwer gemacht und gut gegen den Ball verteidigt", sagte US-Trainerin Ellis nach der Partie: "Ich habe meinen Spielerinnen gesagt, dass dieser Widerstand irgendwann brechen wird." Auch Mittelfeldspielerin Rose Lavelle sagte: "Wir hätten gerne früh getroffen, so wie in den vergangenen Spielen. Es brauchte eine Menge, um die niederländische Defensive zu brechen."

Die USA waren während des gesamten Turniers in Frankreich das dominierende Team gewesen. Mit einem 13:0 gegen Thailand gestartet, besiegten sie im weiteren Verlauf den Mitfavoriten und späteren WM-Dritten Schweden. Auch Gastgeber Frankreich und die hochgelobten Engländer wurden bezwungen - beides ebenfalls Titelanwärter. Auf der deutlich härteren Turnierbaumseite schlug ihnen zwar viel Gegenwehr entgegen, doch vor dem Aus standen die USA nie.

Auch gegen die Niederlande war der Sieg kaum ernsthaft in Gefahr gewesen, selbst wenn Oranje einige Kontermöglichkeiten hatte. Das erste Tor der Partie schossen die USA in der zweiten Hälfte. Nachdem Alex Morgan im Strafraum von ihrer Gegnerin mit dem Fuß am Oberkörper getroffen worden war, entschied Schiedsrichterin Stephanie Frappart nach Intervention des Videoschiedsrichters auf Strafstoß.

"Je größer das Rampenlicht, desto heller strahlt sie"

Und den verwandelte US-Superstar Megan Rapinoe, die zum Gesicht dieser WM geworden ist - und auch zur Torschützenkönigin und besten Spielerin des Turniers gekrönt wurde. Trainerin Ellis sagte über ihre Spielerin: "Je größer das Rampenlicht, desto heller strahlt sie." Rapinoe selbst verwies auf die Leistung des ganzen Teams und vor allem die enorme Erfahrung vieler Spielerinnen. "Davon haben wir profitiert. Wir hatten schwierige Spiele, schwierige Situationen, schwierige Gegner."

Tatsächlich gab es eine Menge Trubel im Turnierverlauf. Doch die Geschichten abseits des Platzes, etwa der Angriff von Ex-Keeperin Hope Solo auf Trainerin Ellis, Megan Rapinoes Auseinandersetzung mit US-Präsident Donald Trump oder die Debatte, ob der Tee-Jubel von Morgan im Halbfinale gegen England nun respektlos war, steckten die Spielerinnen anscheinend problemlos weg. Der Fokus auf den Titel, der Wille zum Sieg, zur Weltmeisterschaft, er war stets zu spüren.

Spätestens als Lavelle den zweiten US-Treffer nach einem Solo durch die Mitte nachgelegt hatte ("Als ich den Raum gesehen habe, dachte ich nur: Versuch es"), konnten die "Champions"-Shirts langsam hinter der Bande hervorgeholt werden. "Es wird eine Weile dauern, um von diesem Hoch wieder runterzukommen", sagte Morgan. Und Verteidigerin Kelley O'Hara sagte: "Das ist absolut verrückt. Ich bin so stolz auf das Team."

USA - Niederlande 2:0 (0:0)

1:0 Rapinoe (62./Foulelfmeter)

2:0 Lavelle (69.)

USA: Naeher - O'Hara (46. Krieger), Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn - Mewis, Ertz, Lavelle - Heath (87. Lloyd), Morgan, Rapinoe (79. Press)

Niederlande: Van Veenendaal - van Lunteren, Dekker (73. van de Sanden), van der Gragt, Bloodworth - Groenen, van de Donk, Spitse - Beerensteyn, Miedema, Martens (70. Roord)

Schiedsrichterin: Frappart (Frankreich)

Gelbe Karten: Dahlkemper - Spitse, van der Gragt

Zuschauer: 57.900