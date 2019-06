Die Fassungslosigkeit war Lee Alexander anzumerken. Soeben hatte die schottische Torhüterin in der Nachspielzeit der WM-Partie gegen Argentinien beim Stand von 3:2 den schwach geschossenen Elfmeter von Florencia Bonsegundo pariert. Damit hatte sie, so schien es zumindest, verhindert, dass sich ihr Team nach einer 3:0-Führung aus der WM verabschiedet.

Zur Person Stefanie Fiebrig Alex Feuerherdt ist Mitgründer und -betreiber von "Collinas Erben", einem Podcast, der sich mit der Schiedsrichterei beschäftigt. Zudem ist er seit 1985 selbst Schiedsrichter und hat Spiele bis zur Oberliga geleitet. Er ist seit Jahren verantwortlich für die Aus- und Fortbildung der Referees in Köln sowie Schiedsrichter-Coach im Fußballverband Mittelrhein. Als Experte tritt er regelmäßig in Radio- und TV-Sendungen auf.

Doch dann schaltete sich der deutsche Video-Assistent Bastian Dankert ein und empfahl Schiedsrichterin Hyang Ok Ri aus Nordkorea, den Strafstoß wiederholen zu lassen. Denn Torhüterin Alexander hatte sich im Augenblick des Schusses vor der Torlinie befunden - um wenige Zentimeter.

Ri ordnete eine erneute Ausführung des Elfmeters an. Außerdem zeigte sie der Torfrau die Gelbe Karte und erklärte ihr die Regel. Beim zweiten Versuch traf Bonsegundo, auch weil Alexander nahezu regungslos auf der Linie verharrte, wohl nicht zuletzt aus Furcht vor einer Gelb-Roten Karte. Die Partie endete 3:3, Schottland ist ausgeschieden.

Bei deisem Elfmeter gab es vorhin Gelb und eine Wiederholung. Wer als Torhüterin kein Gelb-Rot riskieren will, bewegt sich beim zweiten Versuch also besser kaum noch. Das ist praxisfremd und nicht sinnvoll. Und das Chaos bei einem Elfmeterschießen ist absehbar. (8/9) pic.twitter.com/A8QPq78I60 — Collinas Erben (@CollinasErben) 19. Juni 2019

Es war bereits der dritte nicht verwandelte Elfmeter im Turnier, bei dem der Video-Assistent eingriff, weil die Torhüterin mit beiden Beinen knapp vor der Torlinie war. Zuvor hatten auch die Italienerinnen im Spiel gegen Jamaika (5:0) sowie Gastgeber Frankreich gegen Nigeria (1:0) von dieser extrem peniblen Regelauslegung profitiert und den Strafstoß bei der Wiederholung versenkt. Ganz offensichtlich hat die Fifa die Schiedsrichterinnen und die Video-Assistenten zu dieser ungewohnten Strenge angehalten.

Im Elfmeterschießen drohen Feldverweise

Eine Rolle spielt dabei die Regeländerung bei der Strafstoßausführung: Seit dem 1. Juni müssen sich die Torhüterinnen und Torhüter im Moment des Schusses nur noch mit einem Fuß auf oder über der Torlinie befinden. Mit dem anderem dürfen sie einen Schritt nach vorne tun. Die obersten Regelhüter vom International Football Association Board (Ifab) haben die Änderung damit begründet, dass der Elfmeterschütze schließlich seinen Anlauf verzögern und sogar unterbrechen dürfe. Deshalb sei mehr Spielraum für die Torhüter angemessen.

Das Ifab hat damit eine langjährige Praxis legalisiert: Kaum ein Torwart blieb beim Strafstoß auf der Linie kleben und kaum ein Unparteiischer ahndete dies, wenn der Elfmeter nicht ins Tor ging. Gestört hat diese nachsichtige Regelauslegung kaum jemanden. Was nun bei der WM zu beobachten ist, verkehrt den Sinn dieser Regeländerung allerdings ins Gegenteil.

Wird ein Strafstoß nicht verwandelt, interveniert der Video-Assistent, sobald die Torfrau die Linie mit dem zweiten Fuß auch nur minimal verlassen hat. Die Gelbe Karte, die neben der Wiederholung in diesem Fall zwingend vorgeschrieben ist, lässt die Praxis noch härter werden. Offenbar hat die Fifa nach der Neuregelung beschlossen, dass die Referees nun besonders strikt vorgehen sollen. Im Ergebnis ist deshalb aus der Lockerung eine Verschärfung geworden.

In den anstehenden K.-o.-Spielen der WM könnte es deshalb bei Partien, die ins Elfmeterschießen gehen, zu der kuriosen Situation kommen, dass eine Torhüterin mit Gelb-Rot vom Feld geschickt wird, weil sie zweimal die Torlinie um Zentimeter verlassen hat. Eine absurde Vorstellung. Formal ist das derzeitige Vorgehen zwar korrekt, es entspricht dem Wortlaut der Regeln, die an dieser Stelle keinen Spielraum vorsehen. Aber ist es auch im Sinne des Fußballs?

Der Rechtsfrieden ist gefährdet

Der Sportinformatiker Otto Kolbinger und der Sportwissenschaftler Michael Stöckl haben kürzlich in einer Studie nachgewiesen, dass zumindest im Spitzenfußball der Männer so gut wie kein Elfmeter vollkommen regelkonform ausgeführt wird. Fast immer dringen Spieler vorzeitig in den Strafraum ein und bewegen sich Torhüter zu früh von der Torlinie. Dennoch greifen die Unparteiischen nur in besonders eklatanten Fällen ein, und fast niemand verlangt eine strengere Anwendung der Strafstoßregeln. Die liberale Regelpraxis ist weithin akzeptiert. Sobald ein Schiedsrichter die Anweisungen buchstabengetreu umsetzt, wirkt er kleinlich.

Die Akzeptanz dieser Praxis dient dem Rechtsfrieden, und dessen Bedeutung ist im Sport wie in der Gesellschaft nicht zu unterschätzen. Die Praxis bei der WM dagegen zwingt die Torhüterinnen fast schon zur Passivität und raubt ihnen fast jede Chance, einen Strafstoß abzuwehren. Dabei liegt die Trefferquote bereits jetzt bei 70 bis 80 Prozent. Entsprechend gering ist das Verständnis für das rigorose Vorgehen der Schiedsrichterinnen und ihrer Video-Assistenten beim Turnier in Frankreich. Einem Bericht der Londoner "Times" zufolge wollen etwa die Referees in der englischen Premier League nicht, dass sich der Video-Assistent bei der Strafstoßausführung einmischt.

Tatsächlich wären die Verbände gut beraten, in Bezug auf die Elfmeterausführung nicht der Linie bei der WM zu folgen, sondern den Schiedsrichtern ihren Ermessensspielraum zu lassen. Der Video-Assistent sollte wie bisher nur in gravierenden Fällen eingreifen, nämlich dann, wenn der Torwart die Torlinie inakzeptabel weit verlassen und anschließend den Ball abgewehrt hat. Oder wenn ein zu früh in den Strafraum gelaufener Spieler das Ergebnis des Strafstoßes unmittelbar beeinflusst, indem er wegen dieses Verstoßes an den Ball kommt.

Mit dieser Praxis konnten fast alle gut leben. Es gibt keinen Grund, sie entscheidend zu ändern.