Deutschlands WM-Aus im Viertelfinale "Es ist brutal scheiße"

Und wenn Lena Oberdorf den Ball in der 88. Minute besser erwischt hätte? Oder der Schuss von Sara Däbritz in der 90. Minute besser platziert gewesen wäre? Oder Marina Hegering in der Nachspielzeit ins Tor geköpft hätte? Wie wäre der Abend dann verlaufen?

All diese Fragen werden sich die deutschen Nationalspielerinnen in den kommenden Tagen vermutlich immer wieder stellen. Auch, warum sie nach einem tollen Start mit einem Traumtor von Lina Magull erst den Ausgleich kassierten - und dann den Faden verloren.

Deutschland ist bei der Weltmeisterschaft in Frankreich im Viertelfinale ausgeschieden. Als Mitfavorit war die DFB-Auswahl ins Turnier gestartet, nun verlor sie gegen Schweden 1:2 (1:1). Die Reaktionen der DFB-Frauen waren dementsprechend. "Ich bin mega traurig", sagte Däbritz, als "extrem bitter" bewertete Giulia Gwinn das Aus. "Die Enttäuschung ist riesengroß", sagte Sara Doursoon.

Die Highlights des Spiel im Video

Video Richard Heathcote/Getty Images

Woran hatte es gelegen? Vielleicht daran, dass in Rennes zwei Dinge passierten, die es so im Verlauf des Turniers noch nicht gegeben hatte: Die deutsche Mannschaft konnte sich nicht auf ihre bislang stärkste Waffe verlassen, die Standards - und wurde für einen Fehler in der Defensive bestraft. Schon in den vorangegangenen Spielen hatte die Abwehr nicht immer sicher gewirkt. Doch der Ausgleich von Sofia Jakobsson war der erste Gegentreffer des Turniers.

Ein langer Ball hatte für Verwirrung in der Innenverteidigung gesorgt. "Dass uns dieses eine Tor, dieser eine lange Ball rauswirft, das darf uns nicht passieren", sagte Torhüterin Almuth Schult: "Ich bin an dem Ball noch dran, wenn ich ihn halte, dann läuft das Spiel wahrscheinlich komplett anders." Die Meinung der Spieler war einhellig: Der Treffer hätte nicht fallen dürfen.

Doch noch mehr störte die Spielerinnen, wie sehr das Tor den Rhythmus des Teams durcheinandergebracht hatte. "Wir waren zu unruhig, zu ungeduldig, haben verpasst, die richtigen Lücken zu finden Richtung Tor", sagte Magull. Man habe das Spiel nach dem Gegentor "aus der Hand gegeben", befand Däbritz. Dzsenifer Marozsán sprach von einem "blöden 1:1".

Viertelfinal-Hattrick

Die Mittelfeldspielerin war erstmals nach ihrem Zehenbruch im Chinaspiel wieder zum Einsatz gekommen, sie wurde nach der Halbzeit eingewechselt - und sah zunächst, wie Stina Blackstenius den zweiten Treffer für Schweden erzielte. Auch danach konnte sie der Mannschaft nicht weiterhelfen. Ihre Standards sorgten nur selten für Gefahr, in Zweikämpfen hielt sie sich merklich zurück, auch wenn sie laut eigener Aussage weder Schmerzen noch Angst verspürt hatte.

Für den Doppelweltmeister Deutschland ist es das dritte Mal in den vergangenen acht Jahren, dass bereits im Viertelfinale eines großen Turniers Schluss ist. Bei der Heim-WM 2011 war man gegen gegen Japan ausgeschieden, bei der EM 2017 hatte man gegen Dänemark verloren. Und nun die Pleite gegen Schweden. "Die Enttäuschung wird einige Tage anhalten, sie tut weh", sagte Voss-Tecklenburg nach der Partie.

Die Bundestrainerin bekam trotz der Niederlage das Vertrauen der DFB-Spitze ausgesprochen. Interimspräsident Rainer Koch sagte: "Wir haben ein hervorragendes Trainerteam. Wir sind mit Martina Voss-Tecklenburg und Britta Carlson wunderbar aufgestellt." Wo keine Probleme sind, sagte Koch, müsse man sich auch keine machen. "Und in der Teamführung der Nationalmannschaft gibt es definitiv kein Problem."

"Totale Enttäuschung"

Die Nachhaltigkeit der Trauerbewältigungsarbeit im deutschen Lager wird wohl im nächsten Sommer auf die Probe gestellt werden. Dann beginnen in Tokio die Olympischen Spiele und im DFB-Team wird sicher eine Menge Wehmut aufkommen. Denn Deutschland verpasste durch das WM-Aus auch die Qualifikation für dortige Fußballturnier - dabei hatte man 2016 noch die Goldmedaille gewonnen.

Nur die besten drei europäischen Mannschaften bei der WM qualifizieren sich: Das sind nun England, die Niederlande und eben Schweden. "Ich weiß noch, wie geil das in Brasilien war", sagte Däbritz. Von einer "totalen Enttäuschung" sprach Doursoon. "Uns hätte dieses Turnier in unserem Prozess geholfen", sagte Voss-Tecklenburg.

Und Magull fasste mit einem Satz die Gesamtstimmung im DFB-Lager zusammen: "Es ist brutal scheiße."

Deutschland - Schweden 1:2 (1:1)

1:0 Magull (16.)

1:1 Jakobsson (22.)

1:2 Blackstenius (48.)

Deutschland: Schult - Gwinn, Doorsoun, Hegering, Simon (43. Maier) - Huth, Magull, Däbritz, Dallmann (46. Maroszán) - Popp, Schüller (70. Oberdorf) - Trainerin: Voss-Tecklenburg

Schweden: Lindahl - Glas, Fischer (66. Ilestedt), Sembrant, Eriksson - Rubensson (86. Björn), Seger - Jakobsson, Asllani, Rolfö (90.+5 Hurtig) - Blackstenius - Trainer: Gerhardsson

Schiedsrichterin: Stephanie Frappart (Frankreich)

Zuschauer: 15.000

Gelbe Karten: Rolfö