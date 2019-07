WM-Finaleinzug der USA Durchstarten und Tee trinken

Alyssa Naeher ist laut offiziellen Fifa-Angaben 1,75 Meter groß. Doch nicht wenige am Dienstagabend sahen in der US-Amerikanerin eine "Riesin". Zugegeben, dies hatte weniger mit einem tatsächlichen Wachstumsschub zu tun als mit ihrer Leistung auf dem Platz. Die Torhüterin hatte schließlich dank eines gehaltenen englischen Strafstoßes in der 84. Minute den Ausgleich verhindert.

"Sie hat das Team gerettet", sagte Becky Sauerbrunn, die den Elfmeter verursacht hatte und sich mit den USA somit dennoch über den 2:1 (2:1)-Sieg freuen konnte. "Das war so ein großer Moment", sagte Megan Rapinoe über die Keeperin, die mit einem Sprung in die aus ihrer Sicht rechte Ecke den Schuss von Englands Kapitänin Steph Houghton pariert hatte. Und Christen Press sagte: "Es war episch."

Rapinoe und Press, die beiden Angreiferinnen waren die Protagonisten der zweiten Geschichte dieses Halbfinales von Lyon. Die Stürmerin mit den pinken Haaren hatte bei den USA bislang für das meiste Aufsehen gesorgt: Ob nun wegen der Auseinandersetzung mit US-Präsident Donald Trump oder wegen ihrer zwei Tore gegen Frankreich, welche die USA überhaupt erst so weit gebracht hatten.

Ein Tor im Rapinoe-Style

Doch gegen England saß Rapinoe nur auf der Bank. Sie machte sich nicht einmal gemeinsam mit der Mannschaft warm, den Grund verrieten die Stürmerin und US-Trainerin Jill Ellis nach der Partie: eine Oberschenkelverletzung, zugezogen während des Viertelfinales. Zum Finale soll Rapinoe jedoch wieder einsatzfähig sein.

Im Halbfinale wurde sie von Press ersetzt - und wenn es einen Wechsel gibt, der die vielbeschworene Kaderdichte der USA beweist, dann dieser Tausch: Gerade einmal zehn Minuten waren gespielt, als die 30-Jährige sich ganz im Rapinoe-Style am zweiten Pfosten freilief und eine Flanke von der rechten Seite ins Tor bugsierte.

Alex Grimm / Getty Images Christen Press (rechts)

"Wir wollen 90 Minuten lang angreifen. Ein frühes Tor ist dabei der Plan", sagte US-Trainerin Ellis: "Press hat das fantastisch gemacht." Bislang haben die USA in jedem Spiel in der Anfangsphase getroffen. Dennoch hatte der Titelfavorit diesmal Probleme. Die Torschützin selbst bekannte, dass die Partie gegen England schwierig gewesen sei: "Du kannst keinen Moment Luft holen", sagte sie.

Der elfte Sieg in Serie ist ein neuer WM-Rekord

Tatsächlich hatte Englands Angreifern Ellen White bereits neun Minuten nach der Führung mit einem feinen direkten Abschluss für den Ausgleich gesorgt. Und noch vor der Halbzeit war es US-Starangreiferin Alex Morgan, die das 2:1 - den Endstand - erzielte. Die 30-Jährige fügte der Jubelsammlung bei dieser WM ein weiteres Modell hinzu: die "Teetrinkerin".

Natürlich war dies eine Anspielung auf britische Gebräuche, und Morgan wollte das auch nur als Albernheit aufgefasst wissen. "Wir hatten viel Spaß mit den Torjubeln bislang", sagte Morgan. Im vergangenen Spiel habe Rapinoe auf diesem Gebiet wieder einmal vorgelegt, deshalb habe sie sich nun steigern müssen.

Bernadett Szabo / REUTERS Die verletzte Megan Rapinoe (rechts) freute sich über den Finaleinzug

Die USA, auch das ist die Botschaft dieser Anekdote, kann es sich leisten, über Torjubeln zu brüten. Denn sie gehen nach nun 16 WM-Spielen in Folge ohne Niederlage jedes Spiel mit der Gewissheit an, dass sie es wohl auch gewinnen werden.

Sie haben nun turnierübergreifend elf Siege bei Weltmeisterschaften in Serie gefeiert und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Die bisherige Bestmarke in dieser Kategorie hielt Norwegen mit zehn Siegen aus den Jahren 1995 bis 1999.

Zum dritten Mal in Folge nach 2011 und 2015 stehen die USA in einem WM-Finale.

Harte Hälfte

Dass das natürlich nicht immer so weitergehen kann, ist klar. Doch gerade diese gedankliche Stärke macht das Team aus - das empfand auch England-Coach Phil Neville so: "Sie sind das beste Team wegen ihrer Mentalität. Die USA wissen, wie man gewinnt."

Drei Tore in der ersten Hälfte, zwei VAR-Einsätze (aus denen der gehaltene Elfmeter sowie ein aberkannter - und wirklich wunderschöner - Treffer von White resultierten), ein Platzverweis gegen Englands Abwehrspielerin Millie Bright sowie einige üble Tritte später (Rose Lavelle: "Die zweite Hälfte war etwas hart"), befand sich das Spiel in einer spannenden Schlussphase.

Und hier konnte man den Unterschied zwischen den beiden Teams erkennen: Während England die Bälle im Aufbauspiel verlor, nervöse Fehlpässe spielte und sich sogar einen falschen Einwurf leistete, nahmen die USA mit routinierten Läufen zur Eckfahne die Zeit von der Uhr. Und davon gab es reichlich: Sieben Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt.

Nun brauchen die USA nur noch einen Sieg für die Titelverteidigung. "Wir sind hier für eine Sache: zum Gewinnen. Für die Trophäe", sagte Ellis. Gegner im Endspiel wird entweder Schweden, gegen die die USA bereits in der Vorrunde 2:0 gewonnen hatten, oder die Niederlande. Beide Teams treffen am Abend im zweiten Halbfinale aufeinander (21 Uhr/Liveticker bei SPIEGEL ONLINE, TV: ARD). Kelley O'Hara machte das Selbstbewusstsein des US-Teams mit einem kurzen Satz deutlich. Wer ihr denn lieber wäre als Gegner, wurde sie gefragt. Ihre Antwort: "I don't care!"

England - USA 1:2 (1:2)

0:1 Press (10.)

1:1 White (19.)

1:2 Morgan (32.)

England: Telford - Bronze, Houghton, Bright, Stokes - Walsh (71. Moore), Parris, Scott, Daly (89. Stanway), Mead (58. Kirby) - White

USA: Naeher - O'Hara (87. Krieger), Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn - Lavelle (65. Mewis), Ertz, Horan - Heath (80. Lloyd), Morgan, Press

Schiedsrichterin: Edina Alves Batista (Brasilien)

Gelbe Karten: - / Horan

Gelb-Rot: Bright

Zuschauer: 53.512