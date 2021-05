»Hat nichts mit Fair Play zu tun« 1. FFC Niederkirchen muss Partie mit nur neun Spielerinnen durchziehen

Elf Spielerinnen in Corona-Quarantäne, vier verletzt, eine bei der Arbeit: Der 1. FFC Niederkirchen musste in der zweiten Liga gegen Frankfurt in doppelter Unterzahl antreten. Der DFB sah von einer Spielabsage ab.