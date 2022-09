Da das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg nach dem 3:0 in der Türkei bereits qualifiziert war, stand eine Personalie im Zentrum der Aufmerksamkeit: Erstmals seit dem WM-Aus 2019 hütete Almuth Schult wieder das Tor der DFB-Frauen. In den vergangenen drei Jahren war sie Mutter von Zwillingen geworden und hatte sich mehrfach verletzt. Die Europameisterschaft 2022 in England hatte sie als Vertreterin der deutschen Nummer eins, Merle Frohms, ohne Einsatzminute auf der Bank verbracht.