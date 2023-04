Von dort aus sahen sie einen nervösen Beginn des deutschen Teams. Torhüterin Merle Frohms musste bereits in den ersten Minuten zweimal in höchster Not gegen früh anlaufende Niederländerinnen klären.

Lohmann probiert es als Erste

Nach einer Viertelstunde hatten die Deutschen die Begegnung beruhigt, ohne gegen die neu formierte Dreierkette der Gastgeberinnen zu Chancen zu kommen. Wie schon beim 0:0 gegen Schweden tat sich die deutsche Offensive enorm schwer, Sydney Lohmanns Schussversuch in der 26. Minute war die erste Torannäherung des zweifachen Weltmeisters.