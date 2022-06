Deutschlands Fußballnationalspielerinnen haben ihren letzten Test vor der EM in England (6. bis 31. Juli) 7:0 (2:0) gewonnen. In Erfurt brachte Klara Bühl das Team gegen die Schweiz, ebenfalls Teilnehmer des Europameisterschaftsturniers, früh in Führung (6. Minute). Lina Magull (41.) und erneut Bühl (61. und 66.) erhöhten. Linda Dallmann (81.) und Jule Brand (89.) machten das halbe Dutzend voll, Sydney Lohmann setzte den Schlusspunkt (90.+5).