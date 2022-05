Barças Angstgegner: Dreimal hatten sich die beiden Teams bislang in der Champions League duelliert, dreimal hatte Lyon gewonnen, zuletzt 2019 im Finale 4:1. Auch bei Aufeinandertreffen Nummer vier tat sich die neue Macht aus Barcelona ungeheuer schwer. Zu körperlich, zu nervig, zu stark in der Abwehrarbeit waren die Französinnen. So mussten die Favoritinnen nach der verkraftbaren 0:2-Niederlage im Halbfinal-Rückspiel in Wolfsburg – ihrer ersten Niederlage überhaupt nach 45 Pflichtspielsiegen in Folge – ihre zweite Niederlage im Wettbewerb hintereinander hinnehmen. Ein vor allem in dieser Deutlichkeit überraschendes Ende einer denkwürdigen Saison des FCB, der in der heimischen Liga 30 Siege in 30 Partien einfuhr.