Women's Champions League FC Bayern trifft auf Barça, Wolfsburg mit machbarer Gruppe

VfL will ins Viertelfinale

Der VfL, der als deutscher Double-Gewinner gesetzt war, spielt in Gruppe B gegen Slavia Prag und SKN St. Pölten aus Österreich. Außerdem trifft der zweimalige Titelgewinner und Vorjahres-Halbfinalist auf Neuling AS Rom.

Besonders Rom, »in der italienischen Liga auf absoluter Augenhöhe mit Juventus«, müsse man auf dem Zettel haben, warnte Wolfsburgs Sportlicher Leiter Ralf Kellermann, sagte aber auch: »Bei allem Respekt vor den vor uns liegenden Aufgaben gehen wir mit Selbstvertrauen und dem klaren Ziel in die Gruppenphase, uns für das Viertelfinale zu qualifizieren.«

Finale in Eindhoven

Der erste Spieltag steht am 19. und 20. Oktober auf dem Programm, die beiden ersten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale. Das Finale findet am 3. oder 4. Juni 2023 im Philips Stadion in Eindhoven statt, Titelverteidiger ist Rekordsieger Olympique Lyon, das in Gruppe C unter anderem auf den FC Arsenal und Juventus trifft. Die Französinnen konnten sechs der letzten sieben Austragungen gewinnen, nur der FC Barcelona unterbrach 2021 die Siegesserie von Olympique.