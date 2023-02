Im Raum stehen Zahlen, wonach Kanadas Männer 2021 knapp 7,7 Millionen Euro an Unterstützung erhalten haben, die Frauen rund 3,5 Millionen. Für das vergangene Jahr stehen die Werte noch aus. Zuletzt, so die Kritik von Kanadas Fußballfrauen, seien die Tage im Trainingslager gekürzt und die Aktivitäten vor Ort zu eng getaktet worden, was sich negativ auf die WM-Vorbereitungen auswirke.

Unterstützung von der Nationalmannschaft der Männer

»Wir sind es leid, ständig für faire und gleiche Behandlung kämpfen zu müssen«, hieß es in einer Erklärung . Die Männer-Nationalmannschaft um Bayern-Star Alphonso Davies unterstützt die Frauen »von ganzem Herzen«.