Als die deutsche Fußballerin Julia Simic 2018 in die englische Liga wechselte, sagte die 29-Jährige, sie sehe dort die Zukunft ihres Sports. Trotz einer Verletzung, die sie im Laufe der Saison selten bei West Ham United zum Einsatz kommen ließ, sieht Simic das auch jetzt noch so: "Hier ist der finanzielle Background gegeben, um sich von anderen Ligen weiter abzusetzen. Für uns Spielerinnen sind die Bedingungen außergewöhnlich."

Auch Nationalspielerin Pauline Bremer hat ihren Vertrag beim FA-Cup-Sieger Manchester City kürzlich verlängert: "Vieles ist im Aufschwung. Bei City haben wir Topbedingungen." Die 23-Jährige kam 2017 vom Champions-League-Sieger Olympique Lyonnais und sieht bei Manchester vergleichbare Bedingungen, mit dem Unterschied: "Die Aufmerksamkeit ist in England eine andere und die Anzahl der Vereine, die etwas tut. Hier professionalisiert sich die ganze Liga."

Der Masterplan der FA

Der englische Fußballverband The Football Association (FA) hatte 2016 eine Art Masterplan aufgelegt. Unter dem Titel "The Gameplan for Growth" legte die FA eine Wachstumsstrategie vor, mit konkreten Zielvorgaben für die Weiterentwicklung des Frauenfußballs bis 2020. Bis dahin soll sich die Zahl der Zuschauer in der Liga und bei Spielen der Nationalmannschaft verdoppeln, ebenso die der Fußball spielenden Frauen und Mädchen. Die Nationalmannschaften, von der Jugend- bis zur A-Mannschaft, sollen sich in der internationalen Spitze etablieren.

Acht ambitionierte Ziele hat der Verband mit Maßnahmen hinterlegt. Vieles läuft nach Plan: Zuletzt wurde mit der Großbank Barclays ein Ligasponsor vorgestellt, der es auch ermöglicht, ab der kommenden Saison Preisgelder an die Vereine zu zahlen. Inzwischen bezeichnet die FA die Liga als die einzige vollprofessionelle in Europa.

Profibedingungen für die Spielerinnen

Auch in England gibt es große Gehaltsunterschiede innerhalb der Liga, doch die Zeichen stehen auf Wachstum und Professionalisierung. Die Fußballerinnen profitieren davon vor allem im Alltag. "Hier ist Fußball der Hauptberuf, man kann sich voll auf das Training fokussieren", sagt Bremer, die bei Turbine Potsdam spielte, bevor sie mit 19 ins Ausland ging. Trainingsplätze, Krafträume, medizinische Abteilung: Die Infrastruktur der Männer werde selbstverständlich mitgenutzt, Anstoßzeiten bei gemeinsamen Heimspielen aufeinander abgestimmt.

Action Foto Sport/ ZUMA Press/ imago images Pauline Bremer

Auch Simic schätzt die zunehmende Selbstverständlichkeit, mit der die Frauen einbezogen würden. In 13 Jahren Bundesliga hat sie das auch anders erlebt: Es habe Trainingseinheiten im Winter gegeben, zu denen sie ans andere Ende der Stadt gefahren sei, um auf Kunstrasen zu trainieren, statt auf dem beheizten Platz der Männer nebenan. Bedingungen, die in Deutschland allein der VfL Wolfsburg und der FC Bayern bieten, hätten in England viele Vereine. "Die Rufe nach Equality, also gleich behandelt zu werden, sind hier sehr stark. Man versucht, die Frauen mit an Bord zu nehmen. Der Frauenfußball wird nicht separiert", so Simic. Bei Heimspielen kämen auch "Botschafter" der Männermannschaft.

43.000 im Wembley Stadium zum FA-Cup-Finale

An der Wahrnehmung des Sports zu drehen und die Aufmerksamkeit auch auf den Fußball der Frauen zu lenken, ist ein erklärtes Ziel der FA. Das verstärkte Marketing zeigt Wirkung: Als Manchester City und West Ham United kürzlich das FA-Cup-Finale bestritten, kamen rund 43.000 Zuschauer ins Wembley Stadion. Der Rekord liegt bei 45.000, die im Jahr zuvor das Londoner Derby Chelsea gegen Arsenal sahen. Zum DFB-Pokalfinale kamen zuletzt 17.000 Zuschauer.

Das Interesse in den Ligaalltag zu übertragen, wird auch in England eine der Herausforderungen der nächsten Jahre sein. Die BBC verglich jüngst die durchschnittlichen Zuschauerzahlen der europäischen Top-Vereine: Manchester City liegt bei 1.400, Wolfsburg bei 1.600. "Da ist auch hier noch Luft nach oben", sagt Bremer.

Action Foto Sport/ ZUMA Press/ imago images Julia Simic

Nach außen hat die Liga inzwischen Strahlkraft: Internationale Topspielerinnen zieht es nach England. Die Liga ist zunehmend ausgeglichen: Einstiger Vorreiter Arsenal, der früh in den Fußball der Frauen investierte, ist nicht mehr das alleinige Maß der Dinge. Selbst DFB-Direktorin Heike Ullrich bezeichnete die Women's Super League jüngst als "Benchmark". Das war vor Jahren noch anders. "Es ist das Gesamtpaket, das stimmt", sagt Simic. Der deutsche Frauenfußball müsse sehen, dass er nicht den Anschluss verliere - nicht nur finanziell. "Egal ob Verbände, Vereine oder Spielerinnen: Alle müssen wieder mehr für ihren Sport machen."

Die nächste Gelegenheit steht mit der WM in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli) vor der Tür. In Sachen Aufmerksamkeit hat der englische Verband auch hier schon vorgelegt: Den Kader präsentierten 23 Prominente in Videobotschaften, darunter Prinz William, Schauspielerin Emma Watson und David Beckham. "Das hat eine Riesenwelle ausgelöst. Davon kann man sich etwas abgucken", findet Bremer. England sei ein fußballverrücktes Land, aber es zeige auch: "Man muss eine gute Strategie haben, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es auch ein Frauenteam und eine Frauenliga gibt."