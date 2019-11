Eine Stunde bis zum Anpfiff. Beim Männerfußball wären die Kneipen rund ums Stadion voll um diese Zeit. Doch hier in Leigh, einem Vorort von Manchester, ist das anders an diesem sonnigen Sonntagmittag im Herbst. Das "Whistling Wren" hat noch geschlossen.

Im Leigh Sports Village spielen an diesem Tag die Frauen von Manchester United gegen Reading in der Women's Super League (WSL), der einzigen Vollzeit-Profiliga im europäischen Frauenfußball. Ein Besuch im Pub ist für das Publikum kein Teil des Programms. Viele Familien sind da, viele Kinder. Sie versorgen sich im Supermarkt gegenüber der Haupttribüne mit Sandwiches und Getränken für die Zeit bis zum Anpfiff. Dann schieben sie sich durch die roten Drehkreuze ins Stadion, um Teil von etwas Großem zu sein. Teil des Booms im englischen Frauenfußball.

Fußball an "seltsamen Orten"

Im Moment gibt es auf der Insel einen Rekord nach dem anderen. Mehr als 31.000 Menschen sahen zum Saisonstart das Manchester-Derby zwischen City und United im Stadion von Citys Männern - Bestmarke für ein Ligaspiel in England. Für den Test gegen Deutschland am Samstag (18.30 Uhr/TV: Eurosport) hat Englands Verband das Wembley-Stadion ausverkauft, 90.000 Tickets wurden abgesetzt. Je nachdem, wie viele Karteninhaber auch wirklich kommen, wird ziemlich sicher der Rekord für ein England-Heimspiel (bisher 45.619 Zuschauer) und möglicherweise der Rekord für ein Frauen-Spiel auf englischem Boden (bisher 80.023 Zuschauer) geknackt.

Beeindruckende Zahlen sind das. Allerdings sind diese Spiele spezielle Events, Ereignisse mit dem Charakter der Einmaligkeit. Ob es gelingt, die Begeisterung der WM 2018 (und die Investitionen der Barclays-Bank in die WSL) nachhaltig zu nutzen, muss sich im Liga-Alltag zeigen. Bei Spielen wie dem von Manchester United gegen Reading in Leigh.

Der Ort gehört zu Greater Manchester, liegt aber fast schon auf halber Strecke nach Liverpool. Mit dem Bus ist es aus Manchester eine Stunde. Das ist ungünstig, um neue Zuschauer zu gewinnen. Oder, wie es die Journalistin Flo Lloyd-Hughes gerade im Guardian-Podcast formuliert hat: "Das größte Problem des Frauenfußballs in England ist, dass die meisten Klubs an seltsamen Orten spielen, wo man nur schwer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommt."

833 Zuschauer kamen 2018/2019 im Schnitt zu einem Spiel

Das Spiel gegen Reading ist trotzdem gut besucht. Knapp 2000 Zuschauer sind da. Der Schnitt der gesamten Liga lag in der vergangenen Saison bei 833. Die Stimmung ist ausgelassen. Eine Gruppe von rund 20 Leuten, alle im United-Trikot, steht das ganze Spiel und singt. Sie singt die Lieder, die auch bei den Männern im Old Trafford gesungen werden, nur mit den Namen der Frauen: "Casey is at the wheel" etwa für Trainerin Casey Stoney. "James will tear you apart again" für Stürmerin Lauren James.

Der berühmte britische Humor ist auch hier zu spüren. Beziehungsweise: zu hören. Als ein Schuss der Gäste deutlich über das Tor fliegt, fragen die United-Fans: "Are you playing Rugby League?" Allgemeines Gelächter, auch bei einigen Reading-Fans, die wenige Meter von den Dauer-Sängern entfernt sitzen. Fan-Trennung gibt es beim Frauenfußball in England nicht. Beim Manchester-Derby im Ligapokal eine Woche zuvor habe man sogar mit den City-Fans friedlich zusammen gesessen, berichtet Mary Priestner.

Sie ist 26 Jahre alt und schon immer United-Fan. Früher war sie bei den Männern im Old Trafford, mittlerweile kommt sie vor allem zum Frauen-Team, das es erst seit knapp anderthalb Jahren gibt. "Es ist ein schöner Ausflug für die Familie. Man muss sich nur umschauen, wie viele Mädchen hier sind. Der Zugang ist viel einfacher als zu den Spielen der Männer", sagt sie. Priester meint damit vor allem die günstigen Tickets. Für Vollzahler kosten sie 6,50 Pfund, für Kinder und Ältere 3,50 Pfund.

Autogramme auf Schweinsteiger-Trikots

Viele Besucher sind Fan des Vereins, nicht speziell Fan der Frauen. Auf dem Trikot tragen sie Namen wie "Carrick", "Rashford" oder sogar "Schweinsteiger". Aber auch Trikots mit den Namen der Frauen sind zu sehen. Nach dem Spiel (2:0 für United) stürmen sie nicht wie beim Männerfußball zu den Ausgängen, sondern an die Bande am Spielfeld. Dort geben die Spielerinnen Autogramme und stehen für Fotos bereit. Nähe zum Publikum ist wichtig.

Trainerin Stoney erscheint eine Stunde nach Schlusspfiff in der Interview-Zone. Einerseits würde sie lieber über Taktik und Tore sprechen, andererseits ist sie als 130-fache Nationalspielerin und ehemalige Assistentin von Nationaltrainer Phil Neville eine der profiliertesten Stimmen im englischen Frauenfußball. Sie spricht gerne auch über Grundsätzliches.

REUTERS United-Trainerin Casey Stoney (links)

Über das ausverkaufte Länderspiel gegen Deutschland zum Beispiel: "Wenn man im richtigen Stadion zur richtigen Zeit das richtige Spiel ansetzt, bekommt man auch die richtigen Zuschauerzahlen. Wichtig ist, dass davon auch etwas bleibt", sagt Stoney.

Das mit dem richtigen Spiel im richtigen Stadion versuchen viele englische Frauen-Teams in dieser Saison. Eine Woche nach dem Deutschland-Spiel finden des Merseyside-Derby zwischen Liverpool und Everton in Anfield und das Nordlondon-Derby zwischen Tottenham und Arsenal im neuen Spurs-Stadion statt.

Für Stoney ist ein Umzug in die Heimstätte von Manchester Uniteds Männern im Moment aber nicht erstrebenswert: "Die Leute müssen wissen, dass das hier unsere Heimat ist. Sie müssen konstant hierher kommen", sagt sie. Auch, wenn es ein weiter Weg ist.