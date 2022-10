Ein Video, das nach Irlands 1:0-Play-off-Sieg gegen Schottland am Dienstagabend in den sozialen Medien gepostet wurde, zeigt, wie die Mannschaft einen Slogan aus einem Song der irischen Band The Wolfe Tones skandiert (»Ooh ah, up the 'RA«). Dieser wird von vielen als Unterstützung der paramilitärische Irisch-Republikanische Armee IRA verstanden.