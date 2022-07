»Die ist auch richtig heiß, ne?«

So habe Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme erst vor Kurzem ein Gespräch über eine Mitspielerin erlebt, in der der Satz gefallen sei: »Die ist auch richtig heiß, ne? Die würde ich auch mal wegbügeln wollen.« Saskia Matheis, Bundesligaspielerin bei Werder Bremen, blieb vor allem dieser Spruch eines Mannes in Erinnerung: »Frauenfußball ist wie Pferderennen. Nur auf Eseln.«