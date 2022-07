Nutzung der neuen Spielformen im Kinderfußball und Stärkung speziell von Mädchen,

dazu leichtere Einbindung in gemischte Teams,

mehr Selbstverständlichkeit speziell bei Eltern und größere Chance auf Bildung von Mädchenteams ab der D-Jugend, da die Teams kleiner sind.

Zudem soll gemischtes Spielen durchgängig in allen Spiel- und Altersklassen im Amateurbereich (U 19-Frauen in U 19-/U 17-Junioren-Mannschaften/Frauen in Männermannschaften) realisiert werden, um weitere Spielmöglichkeiten zu schaffen und Drop-out zu verhindern.