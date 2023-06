Erste Hälfte: Favorit Barcelona wirkte von Anpfiff an gefährlich, ließ den Ball laufen – und verlor ihn am eigenen Strafraum. Ewa Pajor luchste Lucy Bronze den Ball ab und jagte ihn aus 20 Metern wunderbar ins rechte Eck (3. Minute). Nach der frühen Führung waren die Wolfsburgerinnen aggressiv und zweikampfstark und unterbanden häufig das sonst so traumwandlerische Kombinationsspiel des FC Barcelona. Offensiv ausschalten ließ sich das Mittelfeld um die derzeit wohl beste Spielerin der Welt, Aitana Bonmati, allerdings nicht. Die beste Gelegenheit vergab Caroline Hansen: Eine Hereingabe von Rolfö, ebenfalls Ex-Wolfsburgerin, musste Hansen am zweiten Pfosten nur noch über die Linie drücken, ließ den Ball aber durchrutschen (34.). Und Wolfsburg? Traf nach einer Traumflanke von Pajor durch einen perfekten Kopfball von Alexandra Popp (37.). In der Nachspielzeit verpasste die 19-jährige Salma den Anschlusstreffer, als sie an Merle Frohms scheiterte (45.+2).