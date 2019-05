Einen Tag nach dem Erstrunden-Aus von Angelique Kerber ist auch Julia Görges bei den French Open früh ausgeschieden. Die deutsche Nummer zwei verlor bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris überraschend gegen die Estin Kaia Kanepi 5:7, 1:6. Görges schied nach Kerber und Antonia Lottner als dritte deutsche Spielerin in Runde eins aus.

Nach 92 Minuten verwandelte die Nummer 88 der Tennis-Welt ihren dritten Matchball gegen die 70 Plätze besser eingestufte Görges. Die 30-Jährige hatte zuletzt in Rom verletzt aufgegeben und für das Heimturnier in Nürnberg abgesagt.

Auch beim Turnier in Stuttgart hatte sie sich wegen einer Verletzung zurückgezogen: "Meine ganze Halswirbelsäule ist entzündet. Das Problem ist, dass die Halswirbel so irritiert sind, dass sie die Nerven beeinflussen und ich drei meiner Finger nicht spüre", hatte sie danach gesagt.

Gar nicht erst antreten wird die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova. Wie die 29 Jahre alte Tschechin am zweiten Turniertag in Roland Garros mitteilte, leide sie "seit ein paar Wochen" an einer Verletzung am linken Unterarm. Eine genaue Untersuchung am Sonntagabend habe nun einen Muskelfaserriss ergeben.