»Der Unmut wächst« Friseurverband kritisiert gestylte Fußballprofis

Einrasierte Scheitel, das Schläfenhaar millimetergenau getrimmt: Der Friseurverband wundert sich in einem Brief an den DFB über adrette Fußballprofis und ihre Friseure – obwohl Salons geschlossen sind.