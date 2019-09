Grindel-Nachfolger Fritz Keller ist neuer DFB-Präsident

Fritz Keller ist neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der 62-Jährige wurde beim Bundestag in Frankfurt am Main einstimmig zum 13. Chef in der 119-jährigen Geschichte des Verbands gewählt. Der scheidende Klubchef des Bundesligisten SC Freiburg hatte keinen Gegenkandidaten.

Keller, der für drei Jahre gewählt wurde, hatte nach seiner überraschenden Nominierung durch die DFB-Findungskommission Mitte August zügig die Zustimmung der Profis und der Amateure erhalten. Der gebürtige Freiburger folgt auf Reinhard Grindel, der im April zurückgetreten war.

Keller kündigte als Sofortmaßnahme eine externe Generalinventur aller Bereiche des Verbands an. "So können wir Glaubwürdigkeit und Vertrauen zurückgewinnen", sagte Keller.

Gleichberechtigung, Umweltschutz, Integration

Die Verantwortung für sieben Millionen Mitglieder mache ihn "schwindlig", sagte Keller und kündigte mehrere gesellschaftliche Initiativen in den Feldern Gleichberechtigung, Umweltschutz und Integration an. Die sportliche Krise der Nationalmannschaft biete auch eine "Chance für die Zukunft".

Keller wird durch die DFB-Strukturreform im Gegensatz zu seinen Vorgängern keine Richtlinienkompetenzen für die Verbandspolitik mehr haben.

Keller war von einer sechsköpfigen Findungskommission um die Interimspräsidenten Rainer Koch und Reinhard Rauball für das Amt auserkoren worden. An diesem Prozess hatte es Kritik gegeben, da andere Kandidaten praktisch aussichtslos waren. Die Düsseldorfer Amateurfunktionärin Ute Groth, die eine Alternativbewerbung geplant hatte, war nicht nominiert worden. Beim Bundestag in Frankfurt war sie als Gast im Plenum.