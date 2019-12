Ehemaliger Real-Star Guti Paradiesvogel in der Provinz

Der Trainer formerly known as Guti wurde mit dem Privatjet eingeflogen und vom Verein als "unser Galaktischer" präsentiert. An der Seitenlinie coacht er mit blondem Popper-Scheitel in Kamelhaarmantel oder Karo-Sakko. Wie gewohnt macht er also was her, nur die Spielklasse scheint noch nicht ganz zu passen - seine UD Almería kickt in Spaniens zweiter Liga. Was er alsbald zu ändern hat.

Sich selbst hat er schon mal neu erfunden. Nach einer schillernden Karriere im Mittelfeld von Real Madrid wie in den Bars der Stadt, inklusive diversen Experimenten mit Frisuren, Tattoos und viel Blingbling, hatte er ursprünglich Rockstar werden wollen. Nun ist er Trainer, aber wenigstens eine Caprice erinnert an die Unterhaltungsbranche. Wie ein Künstler, der eine Schaffensphase für beendet erklärt, will er nun unter anderem Label firmieren. "Künftig würde ich gern bei meinem Namen genannt werden", erklärte er neulich. "Ich heiße José María Gutiérrez, nicht Guti. Okay? Danke."

Dass es trotzdem nicht allzu seriös wird, garantiert sein Arbeitgeber. Almería befindet sich seit Sommer in Besitz des saudischen Multimillionärs und Unterhaltungsministers Turki al-Sheik. Für den Gefolgsmann des Kronprinzen ist der Aufstieg keine Frage des Ob, sondern nur des Wie. Den ersten Trainer, Óscar Fernández, feuerte er noch vor dem ersten Spiel, den zweiten, den Portugiesen Pedro Emanuel, auf Tabellenplatz zwei.

Klubchef lässt sich als Majestät anreden

Den belegt nach seinen sieben ersten Spielen nun auch Gutiérrez. Zuletzt schied er gegen einen Viertligisten aus dem Pokal aus und verlor erstmals in der Liga.

Anders als seine Vorgänger befriedigt er jedoch die Glamoursehnsüchte des Mäzens. Sheik lässt sich von Klubangestellten gern als "Majestät" ansprechen, karrte internationale Star-DJs nach Almería, eine Provinzhauptstadt im östlichen Andalusien, und lässt bei Heimspielen nagelneue Audis verlosen. In seiner Freizeit bestellt er sich Spitzentrainer wie José Mourinho zum Fußball-Plausch nach Riad.

Pedro Armestre AFP Guti in seiner Real-Zeit: Immer die große Geste

Geld spielt auch auf dem Transfermarkt keine Rolle. Gleich nach der Ankunft in Almería ließ sich der Scheich dafür feiern, beim Kauf des Angreifers Arvin Appiah für 8,85 Millionen Euro hochkarätige Konkurrenz ausgestochen zu haben: "Tut uns leid, Man Utd", twitterte der Verein. Im Wintertransferfenster soll nun wieder zugeschlagen werden. "Es wird Überraschungen geben", hat der Saudi angekündigt.

Sein größter Coup wird aber erst mal der Coach bleiben. Für Fans von Real Madrid wie für solche von Klatsch und Tratsch gilt "JMG", wie die Medien jetzt gern schreiben (bisher ohne Einspruch), bis heute als Ikone. Was das hochbegabte Eigengewächs mit einem professionelleren Lebenswandel erreicht hätte, kann nur erahnt werden. So brachte er es immerhin zum Spezialagenten der Galaktischen.

Er hält den Ligarekord für Einwechslungen

Guti spielte mehr halbe Partien als ganze, nicht umsonst hält er den Ligarekord für Einwechslungen (159). Doch besonders wenn müde Gegner mit seinen Ideen nicht mehr Schritt halten konnten, lieferte er Genialitäten in frappierender Regelmäßigkeit. Legendär wurde eine No-Look-Hackenablage auf Karim Benzema in seiner letzten Real-Saison 2010, als in der Partie bei Deportivo La Coruña alle mit einem Schuss rechneten. "A lo Guti" lautet seither ein Ehrentitel für gelungene Hackentricks.

Vielleicht nicht immer "Guti-mäßig", aber zumindest offensivliebend sieht er auch seine Mannschaften gern, seit er nach ein paar Jahren als Talker beim Fußball-Stammtisch oder Juror beim Promi-Trash die Trainerlaufbahn anging. Mit der A-Jugend von Real gewann er die Liga, es folgte ein einjähriger Ausflug als Co-Trainer zu Besiktas Istanbul; schon als Spieler seine einzige Station außer Madrid. Bei den letzten Trainerwechseln am Königshof wurde er immerhin schon als Kandidat gehandelt.

"Die einzige Option ist der Aufstieg"

Seine Anhänger loben JMG als methodisch und taktisch flexibel. Doch nach den Enttäuschungen der Vorweihnachtswoche fiel schon die Floskel, die man von vielen Ex-Stars auf der Trainerbank kennt: "Ich kann ja nicht selbst auf den Platz."

Gutiérrez sprach über die Abwehrfehler der Mannschaft beim 2:3 gegen den nordspanischen Provinzklub Ponferradina ("Wir legen uns die Tore selbst rein"), und das hatte schon eine gewisse Ironie: Gerade die Abwehrarbeit war ja früher nie so sein Ding. Nun muss er die Disziplin einfordern, die er selbst nie hatte.

"Ohne laufen geht es nicht", sagt also derselbe Mann, der in einem Werbespot für ein Wettbüro mal selbstironisch als faulenzender Privatier für das einfache Geld warb: "Lass dir von niemandem sagen, wie viel du zu laufen hast."

In der gewünschten Emanzipation von Luftikus-Image ist auch die Bitte zu sehen, auf seinen Spitznamen zu verzichten. "Guti" ist zu weit von dem entfernt, was er als Trainer sein will. Sein muss. "Die einzige Option in meinem Kopf ist der Aufstieg", sagt José María Gutiérrez. Bei allem Glamour: Es auch die einzige Chance, den Job zu behalten.