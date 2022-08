Die Überprüfung einer Szene per Video liefert also keinen ultimativen Beweis, auch wenn umgangssprachlich gern vom »Videobeweis« die Rede ist. Von den knapp 10.000 Überprüfungen, die in der Studie untersucht wurden, lassen sich mehr als 600 einer Grauzone zuordnen. In diesen Szenen waren gemäß den Regeln mehr als eine Entscheidung vertretbar. Und genau das erhitzt die Gemüter.