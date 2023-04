Auf diese Aussagen hatten BVB-Fans in den sozialen Netzwerken teils mit Verständnis, aber auch mit Häme reagiert. Am Morgen vor dem Spiel gegen Frankfurt hatten Unbekannte vor dem Signal-Iduna-Unternehmenssitz in Dortmund ein Banner angebracht, auf dem »Ulrich Leitermann – Eigentor des Jahres« zu lesen war.

Das Dortmunder Stadion wurde 2005 in Signal Iduna Park umbenannt, zuvor hieß es Westfalenstadion.