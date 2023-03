Hertha BSC hat einen Nachfolger für Investor Lars Winderhorst gefunden und den Deal mit 777 Partners abgeschlossen. Die Investment-Firma mit Sitz in Florida übernimmt alle 64,7 Prozent der Anteile von Lars Windhorst und seiner Firma Tennor an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA, wie der Bundesligist mitteilte.